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Сьомий пакет санкцій проти РФ має бути запроваджений якнайшвидше, - МЗС Польщі

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санкції

Польський уряд закликав до додаткових санкцій проти Росії напередодні зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявив речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна.

"З нашої точки зору, сьомий пакет санкцій має бути запроваджений якомога швидше. Ми повинні продовжувати тиск", - сказав Ясіна.

Заступник міністра закордонних справ Марцін Пшидач зазначив, що шостий пакет санкцій сильно вдарив по Росії, але "ми ще не змогли достатньо послабити Путіна та його військову машину".

"Нам потрібні подальші та жорсткіші санкції", – сказав він.

Читайте: Норвегія приєдналась до шостого пакету санкцій ЄС проти Росії

Автор: Наталя Джума
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Зебіли, якщо ви справді не проти сьомого пакету - то випускайте Пороха у відрядження, він ще на минулому перед остаточним прийняттям шостого за сьомий вже принципово домовлявся, переговорював.
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18.06.2022 10:38 Відповісти
да кто Пороха держит - пусть едет куда хочет и договаривается
И пусть не возвращается - никто и не заметит.
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18.06.2022 10:44 Відповісти
Так минулого разу зебіли якраз і не випускали Пороха.... Хіба нє ?
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18.06.2022 12:38 Відповісти
він цього не пам'ятає, він щойно народився тут
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18.06.2022 15:32 Відповісти
Зараз тільки і лишилося амбіції враховати.., тоді значно покращає..
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18.06.2022 10:47 Відповісти
представляю унылые рожи сруzzких когда объявят 87-ой пакет санкций !! 😧
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18.06.2022 11:03 Відповісти
Мені здається, що роZZіяни на нові санкції, якось, не звернуть уваги. Ось бюргери, реально напружуються, віце канцлер, порадив не митися !!!! Вірніше мити тільки пахви, пах, і дупу. Смішно? Німцям не дуже. Бензин і дизель, виросли до захмарних висот, багато від авто відмовляються. Я ось поцікавився як там в здихаючій Раші? Бензин .... подешевшав на 5%, про воду і газ, вони взагалі не думають, це смішні статті витрат. Жартую, але багато німців кажуть, що хочуть бути русскми, нормально митися, їздити на авто, і не думати про ГАЗ))) зараз прочитав, що Німеччина почала використовувати зимові запаси газу(((
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18.06.2022 11:40 Відповісти
С рашистской газонефтяной иглы трудно слезть, но пусть посмотрят, что их деньги сделали в Харькове, Николаеве, Мариуполе. Смогут быстрее мыться в душе
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18.06.2022 12:30 Відповісти
Німцям до такої дупи Харків, Миколаїв, Маріуполь, Луганськ, Донецьк, та й вся Україна. Меркель, показуючи на карті Україну, тикала указкою в Пакистан. А ти, як українець, думаєш, що зробили німці в Другу світову?
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18.06.2022 16:51 Відповісти
треба буде подивитися - якщо вони доживуть, і до того часу не повернуть Україні Крим та всі інші окуповані ними території.
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18.06.2022 15:35 Відповісти
В 7 пакет обов'язково мають ввійти санкції проти гундяєва. Якщо мадяри будуть блокувати, то всім членам ЄС, як окремі державам, прийняти такі санкції. Хоча як окремі держави, але документ має бути один.
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18.06.2022 11:55 Відповісти
 
 