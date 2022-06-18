Ворог уночі обстріляв Покровську громаду на Донеччині, - міський голова Требушкін

На Донеччині російські загарбники вночі обстріляли один із населених пунктів у Покровській громаді, поранено одного чоловіка, якого госпіталізовано до лікарні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі повідомив Покровський міський голова Руслан Требушкін.

"Минула доба у громаді пройшла неспокійно. Один з населених пунктів зазнав обстрілів. За інформацією ДСНС, обстріл стався вночі близько 01:00, поранено 62-річного чоловіка, якого госпіталізовано до хірургічного відділення Покровської КЛІЛ. Інформація про пошкодження та руйнування встановлюється", - написав очільник міста.

Він запевнив, що міський оперативний штаб діє 24/7, керівництво перебуває на своїх робочих місцях.

Требушкін нагадав, що внаслідок бойових дій сталося пошкодження ЛЕП, через що сьогодні була знеструмлена Карлівська фільтрувальна станція та припинене водопостачання споживачів Покровської громади. Подача води в повному обсязі здійснюватиметься після відновлення електропостачання та технологічних процесів Карлівської фільтрувальної станції.

"Фактів колабораціонізму у громаді не зафіксовано…Комендантська година та режим світломаскування діють з 21.00 до 05.00", - написав мер.

Він закликав місцевих мешканців, хто ще залишився у громаді, евакуюватися. "Продовжує курсувати евакуаційний потяг Покровськ – Дніпро – Львів. Відправлення о 16:30", - констатував Требушкін.

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