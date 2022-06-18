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обстріл (21114) Донецька область (5702) Покровськ (94)

Ворог уночі обстріляв Покровську громаду на Донеччині, - міський голова Требушкін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

донеччина

На Донеччині російські загарбники вночі обстріляли один із населених пунктів у Покровській громаді, поранено одного чоловіка, якого госпіталізовано до лікарні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі повідомив Покровський міський голова Руслан Требушкін.

"Минула доба у громаді пройшла неспокійно. Один з населених пунктів зазнав обстрілів. За інформацією ДСНС, обстріл стався вночі близько 01:00, поранено 62-річного чоловіка, якого госпіталізовано до хірургічного відділення Покровської КЛІЛ. Інформація про пошкодження та руйнування встановлюється", - написав очільник міста.

Він запевнив, що міський оперативний штаб діє 24/7, керівництво перебуває на своїх робочих місцях.

Требушкін нагадав, що внаслідок бойових дій сталося пошкодження ЛЕП, через що сьогодні була знеструмлена Карлівська фільтрувальна станція та припинене водопостачання споживачів Покровської громади. Подача води в повному обсязі здійснюватиметься після відновлення електропостачання та технологічних процесів Карлівської фільтрувальної станції.

"Фактів колабораціонізму у громаді не зафіксовано…Комендантська година та режим світломаскування діють з 21.00 до 05.00", - написав мер.

Він закликав місцевих мешканців, хто ще залишився у громаді, евакуюватися. "Продовжує курсувати евакуаційний потяг Покровськ – Дніпро – Львів. Відправлення о 16:30", - констатував Требушкін.

Також читайте: Унаслідок обстрілу залізничних колій у Покровську зруйновано вагон із гумдопомогою, - міський голова Требушкін

Автор: Наталя Джума
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18.06.2022 12:22 Відповісти
Сепар требушкин спит и видит как его хозяева в кремле захватывают Покровск. Тот самый человек, который выгонял наших солдат с позиций Мирнограла, бывшего Димитрова. Приезжал на блокпосты и показывал подписи депутатов городского совета, якобы все придут и будут живым щитом вытеснять солдат ЗСУ. Благо дело ему солдаты ответили, что положат всех, кто только к посту приблизится ближе 400 метров. Требуха требовал уйти солдатам обратно в Киев. Я лично это видел, когда вез еду и помощь в виде тпосуды, футболок, и еды.
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18.06.2022 16:31 Відповісти
 
 