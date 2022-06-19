Українська авіація атакувала скупчення ворога і його техніки, - ОК "Південь"

На південних рубежах захисту українські військові здійснили 4 повітряні атаки по живій силі і техніці ворога, а також по російському складу боєприпасів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

Гелікоптером ворог намагався атакувати українські позиції на Миколаївщині, отримавши вогонь у відповідь, Мі-24, ухиляючись від ударів, ретирувався.

Ракетно-артилерійськими підрозділами та авіацією ЗСУ в рамках виконання вогневих завдань здійснено 4 повітряні атаки.

Трійкою гелікоптерів – по скупченню ворога в Херсонському районі, штурмовиками – по скупченню живої ворожої сили та техніки в районі Давидова Броду та Снігурівки, а винищувачем – по складу боєприпасів в Білозірській громаді Херсонщини.

Загальні втрати противника наразі підтверджено в кількості 28 загарбників, одного танка Т-62, радіолокаційної станції, паливозаправника та іншої автомобільної техніки.

Остаточні втрати – уточнюються.

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