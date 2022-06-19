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Українська авіація атакувала скупчення ворога і його техніки, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

повітряні,сили

На південних рубежах захисту українські військові здійснили 4 повітряні атаки по живій силі і техніці ворога, а також по російському складу боєприпасів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

Гелікоптером ворог намагався атакувати українські позиції на Миколаївщині, отримавши вогонь у відповідь, Мі-24, ухиляючись від ударів, ретирувався.

Ракетно-артилерійськими підрозділами та авіацією ЗСУ в рамках виконання вогневих завдань здійснено 4 повітряні атаки.

Трійкою гелікоптерів – по скупченню ворога в Херсонському районі, штурмовиками – по скупченню живої ворожої сили та техніки в районі Давидова Броду та Снігурівки, а винищувачем – по складу боєприпасів в Білозірській громаді Херсонщини.

Загальні втрати противника наразі підтверджено в кількості 28 загарбників, одного танка Т-62, радіолокаційної станції, паливозаправника та іншої автомобільної техніки.

Остаточні втрати – уточнюються.

Читайте: Повітряні Сили ЗСУ завдали ударів по окупантах: Знищено броньовані машини, живу силу, уражено склад із боєприпасами

Автор: Наталя Джума
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Кожен вбитий росіянин - це крок до Миру та Перемоги . Слава ЗСУ .
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19.06.2022 08:36 Відповісти
дуже непогано, дуже дякуемо ОК Південь. Але для всіх українців було б найкращої й очикуванною новиною, навіть святом - Кримський міст та подводний човен з Калібрами.
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19.06.2022 09:33 Відповісти
Це якісь недолугі українці очикують знищення саме кримського мосту, бо з війсковой точкі зору це майже нічого не дає. Та ще й зачиняє шлях для втечі колаборантам/манкуртам при нашому звільненні півострова.
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19.06.2022 13:14 Відповісти
Бережи вас Господь, наші соколики
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19.06.2022 11:26 Відповісти
Какая украинская авиация?! Конашенков сказал еще 27 февраля, что вся укро авиация УНИЧТОЖЕНА!!!
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19.06.2022 14:47 Відповісти
 
 