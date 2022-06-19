G7 підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно, - Шольц
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Україна зможе розраховувати на підтримку G7, якої вона потребує, стільки, скільки це необхідно.
Про це заявив Канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю dpa, опублікованому в суботу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Шольц, за його словами, хоче використати зустріч з лідерами країн "Сімки", яка відбудеться наступного тижня у баварському селищі Ельмау, для обговорення довгострокових перспектив України.
"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - сказав він. - Ми хочемо переконатися, що розрахунки російського президента не виправдаються. путін, очевидно, сподівається, що все стане на свої місця, як тільки він завоює достатньо землі, і міжнародне співтовариство повернеться до звичайних справ. Це ілюзія".
За словами Шольца, він та його колеги з Франції, Італії та Румунії під час візиту до Києва в четвер обговорили з Президентом Володимиром Зеленським подальші поставки зброї для України, зокрема боєприпасів і артилерії.
Чотири лідери також підтримали надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.
Будь ласка, зачекайте...
Очевидно, що прийнято якесь чергове важливе рішення щодо України. І це не про вступ до ЕС, а про війну.
Не візити ,чи заяви щось роблять...Погляньте є держави які просто допомагають,без шуму та пафосу ,наприклад Іспанія..
Подивимось на дії, незабаром. Якщо тиждень-два (а це період часу саммітів ЄС, НАТО, G7 і G20) з'являться нові санкції, і фінанси, і нова зброя в Україні - значить, діятиме...