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G7 підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно, - Шольц

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шольц

Україна зможе розраховувати на підтримку G7, якої вона потребує, стільки, скільки це необхідно.

Про це заявив Канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю dpa, опублікованому в суботу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Шольц, за його словами, хоче використати зустріч з лідерами країн "Сімки", яка відбудеться наступного тижня у баварському селищі Ельмау, для обговорення довгострокових перспектив України.

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"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - сказав він. - Ми хочемо переконатися, що розрахунки російського президента не виправдаються. путін, очевидно, сподівається, що все стане на свої місця, як тільки він завоює достатньо землі, і міжнародне співтовариство повернеться до звичайних справ. Це ілюзія".

За словами Шольца, він та його колеги з Франції, Італії та Румунії під час візиту до Києва в четвер обговорили з Президентом Володимиром Зеленським подальші поставки зброї для України, зокрема боєприпасів і артилерії.

Чотири лідери також підтримали надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.
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Таке ж брехло як і ЗЕ.
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19.06.2022 08:42 Відповісти
Шо, опять ?!
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19.06.2022 08:47 Відповісти
щось це підтримка така повільна, все нiяк не прибуде на фронт.
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19.06.2022 08:50 Відповісти
Останні візити до Киева таких світових лідерів, як Шольц, Макрон, Драгі, Джонсона були не просто так. Після цього пішли заяви як від них, так і від інших західних чиновників, на кшталт Столтенберга, що війна буде роками.
Очевидно, що прийнято якесь чергове важливе рішення щодо України. І це не про вступ до ЕС, а про війну.
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19.06.2022 08:53 Відповісти
візит ввічливості..щоб їм та їхнім виборцям не було соромно.що вони не побували"підтримали".
Не візити ,чи заяви щось роблять...Погляньте є держави які просто допомагають,без шуму та пафосу ,наприклад Іспанія..
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19.06.2022 12:27 Відповісти
шольц канєшно урод редкии -- одні ми святі і непогрішні
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19.06.2022 08:56 Відповісти
схоже, заклики Дуди, Байдена і Джонсона про необхідність розвалу касапії знаходять відгук в старій Європі. Нехай поки що лише в просторікуваннях "розрахунки ***** не виправдаються; він, очевидно, сподівається, що все стане на свої місця, як тільки завоює достатньо землі, і міжнародне співтовариство повернеться до звичайних справ. Це ілюзія."
Подивимось на дії, незабаром. Якщо тиждень-два (а це період часу саммітів ЄС, НАТО, G7 і G20) з'являться нові санкції, і фінанси, і нова зброя в Україні - значить, діятиме...
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19.06.2022 09:06 Відповісти
а ви оптиміст...якшо думаєте ,чи вважаєте, що світ живе однією Україною..
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19.06.2022 12:23 Відповісти
підтримувати? обіцяє?
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19.06.2022 12:21 Відповісти
В таких речах, вислови мають бути точними, недвохзначними і інформаційно насиченими. "...підтримуватимемо стільки, скільки буде потрібно..." Скільки буде потрібно ... кому? Москалям? ЄвроПЕЙСАМ?, Китаю? Америці? Чи, може - Україні до її повного визволення?
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19.06.2022 13:19 Відповісти
 
 