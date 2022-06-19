Масі Найєм: Моє життя подаровано мені побратимом, водіями та лікарями. ФОТО

Адвокат та військовослужбовець Масі Найєм опублікував першу світлину після важкого поранення та подякував лікарям за врятоване життя.

Відповідний допис розміщено на його сторінці у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Моє життя після поранення подаровано мені побратимом, водіями які допомогли евакуювати і лікарями, які зробили операцію. І звісно, що рідними, які весь час поруч. Як сказали лікарі, після такого поранення мало хто залишається при пам‘яті, але мій мозок зберегли і я вільно мислю і навіть аналізую все, що відбулось", - написав Найєм.

Він подякував всім, хто долучився до його порятунку - товаришу по службі, лікарям у Слов’янську, Краматорську та Дніпрі, співробітникам міжнародної гуманітарної організації MOAS.

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"Дякую вам. Моє життя і подальші справи можливі саме завдяки вам. Міцного здоров‘я і всім іншим медичним працівникам. Ви для перемоги зробили і робите більше, ніж про це знає суспільство. Бажаю вам вріноваженого щастя від життя. Ще раз дякую вам, що я живий!" - написав Найєм.