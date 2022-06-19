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Масі Найєм: Моє життя подаровано мені побратимом, водіями та лікарями. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Адвокат та військовослужбовець Масі Найєм опублікував першу світлину після важкого поранення та подякував лікарям за врятоване життя.

Відповідний допис розміщено на його сторінці у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Моє життя після поранення подаровано мені побратимом, водіями які допомогли евакуювати і лікарями, які зробили операцію. І звісно, що рідними, які весь час поруч. Як сказали лікарі, після такого поранення мало хто залишається при пам‘яті, але мій мозок зберегли і я вільно мислю і навіть аналізую все, що відбулось", - написав Найєм.

Він подякував всім, хто долучився до його порятунку - товаришу по службі, лікарям у Слов’янську, Краматорську та Дніпрі, співробітникам міжнародної гуманітарної організації MOAS.

Також читайте: Поранений на фронті Масі Найєм опритомнів після операції - він втратив око

"Дякую вам. Моє життя і подальші справи можливі саме завдяки вам. Міцного здоров‘я і всім іншим медичним працівникам. Ви для перемоги зробили і робите більше, ніж про це знає суспільство. Бажаю вам вріноваженого щастя від життя. Ще раз дякую вам, що я живий!" - написав Найєм.

Масі Найєм: Моє життя подаровано мені побратимом, водіями та лікарями 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+96
Молодець, що вижив.
Швидкого одужання.
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19.06.2022 18:00
+86
Здоров'я тобі воїне та довгих років життя...
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19.06.2022 18:01
+47
Многая літа !!!!!
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19.06.2022 18:02
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Молодець, що вижив.
Швидкого одужання.
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19.06.2022 18:00 Відповісти
Здоров'я тобі воїне та довгих років життя...
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19.06.2022 18:01 Відповісти
Многая літа !!!!!
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19.06.2022 18:02 Відповісти
Молодець! Тільки-но стало краще, а він вже дякує. Це - ЛЮДИНА!
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19.06.2022 20:02 Відповісти
Укранський Еномай (з серіалу Спартак)
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19.06.2022 18:03 Відповісти
живи долго и счастливо, герой
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19.06.2022 18:04 Відповісти
Cправжній мужчина...
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19.06.2022 18:09 Відповісти
Тримайся, Масі . шож тепер. эх.
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19.06.2022 18:10 Відповісти
Слава Иисусу Христу!
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19.06.2022 18:12 Відповісти
а можливо і Аллаху...
(Масі - пуштун із Афганістану...яка віра точно не скажу)
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19.06.2022 18:22 Відповісти
як би там не було, бог один
допоможи нам боже, врятуй Україну
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19.06.2022 19:55 Відповісти
Бог, з великої літери
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19.06.2022 20:45 Відповісти
Ти очевидно раб божий?
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19.06.2022 23:09 Відповісти
Супер. Дуже крута новина. Швидкого одужання.
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19.06.2022 18:20 Відповісти
Бережи тебе твій Бог, Масі... другий шанс Він тобі подарував...
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19.06.2022 18:24 Відповісти
Даруйте,але виглядає як спартанець з фільму.
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19.06.2022 18:34 Відповісти
В Бога явно на нього ще є плани на Землі....Одужуй, Масі !
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19.06.2022 19:08 Відповісти
Скорейшего выздоровления! Герой!
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19.06.2022 19:09 Відповісти
Масi , ти справжнiй козак . Моя пошана.
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19.06.2022 19:27 Відповісти
А ботам , якi плюндрували тебе та твого брата. Треба каятись. Каятись. Каятись.
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19.06.2022 19:29 Відповісти
А брат яким боком до героїзму Масі?
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19.06.2022 20:46 Відповісти
Давай мы сначала его брата лопатой по **** приложим - а уже потом будем каяться?
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19.06.2022 23:04 Відповісти
Мы , это кто ???
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20.06.2022 16:49 Відповісти
Надеюсь на скорое выздоровление, но боюсь что он все равно вернётся в ВСУ, нормально жить уже не получится...
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19.06.2022 19:46 Відповісти
может вместо его в ВСУ пойдёт доброволець из 95 квартала
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19.06.2022 20:18 Відповісти
Ага , чекати прийдеться довго , допоки хотя б один слуга наріТу ,
пішов добровольцем на війну 😠
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19.06.2022 21:38 Відповісти
А де ти зараз? Якщо не в арміі, то закрий пельку.
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20.06.2022 16:57 Відповісти
Одужуйте, Масі! Такі, як Ви вкрай потрібні країні і всім нам.
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19.06.2022 19:50 Відповісти
Молодець одужуй, лікарі молодці, герої та трудівники зараз великі... Працюють в стресі теж
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19.06.2022 19:54 Відповісти
Тільки ось сказав він ... не зовсім так. Життя "подарували" йому побратими, потім - водії і на останньому місці - лікарі. Чудове привітання і дяка лікарям з Професійним Святом - Днем Медичного Працівника!
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19.06.2022 21:03 Відповісти
Все, годі фронтових подвигів, бо толкових адвокатів у нас обмаль.
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19.06.2022 20:30 Відповісти
"толкові адвокати" це як на тебе хто? на 90% адвокатського корпусу проби нема де ставити - це суцільні рєшали та разводіли
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19.06.2022 23:08 Відповісти
Здоров'я тобі, друже.
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19.06.2022 20:55 Відповісти
Отрабатывает грехи всего семейства - и кгб-шного папаши из совкового министерства образования Афганистана, и за подстрекателя-братца, влившегося в стройные ряды коррупционеров Украины
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19.06.2022 23:06 Відповісти
Дурню, Масі Наєм сирієць.
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20.06.2022 16:55 Відповісти
Тримайся Масі, ти так потрібен Україні.
Кров, яку ти пролив захищаючи нашу державу, буде пам'ятати наш народ.
Бажаю як найшвидшого одуження.
Героям СЛАВА...
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19.06.2022 23:20 Відповісти
Vse bude Ukraina !
Vse bude dobre,Masi !
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20.06.2022 00:11 Відповісти
До чого вживати ім'я, якщо Україна знає тільки одного Наєма
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20.06.2022 00:33 Відповісти
Будь здоровий Масі ! Ти справжній украінець.
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20.06.2022 16:54 Відповісти
 
 