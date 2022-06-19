Масі Найєм: Моє життя подаровано мені побратимом, водіями та лікарями. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Адвокат та військовослужбовець Масі Найєм опублікував першу світлину після важкого поранення та подякував лікарям за врятоване життя.
Відповідний допис розміщено на його сторінці у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Моє життя після поранення подаровано мені побратимом, водіями які допомогли евакуювати і лікарями, які зробили операцію. І звісно, що рідними, які весь час поруч. Як сказали лікарі, після такого поранення мало хто залишається при пам‘яті, але мій мозок зберегли і я вільно мислю і навіть аналізую все, що відбулось", - написав Найєм.
Він подякував всім, хто долучився до його порятунку - товаришу по службі, лікарям у Слов’янську, Краматорську та Дніпрі, співробітникам міжнародної гуманітарної організації MOAS.
"Дякую вам. Моє життя і подальші справи можливі саме завдяки вам. Міцного здоров‘я і всім іншим медичним працівникам. Ви для перемоги зробили і робите більше, ніж про це знає суспільство. Бажаю вам вріноваженого щастя від життя. Ще раз дякую вам, що я живий!" - написав Найєм.
Будь ласка, зачекайте...
Швидкого одужання.
(Масі - пуштун із Афганістану...яка віра точно не скажу)
допоможи нам боже, врятуй Україну
пішов добровольцем на війну 😠
Кров, яку ти пролив захищаючи нашу державу, буде пам'ятати наш народ.
Бажаю як найшвидшого одуження.
Героям СЛАВА...
Vse bude dobre,Masi !