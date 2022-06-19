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ЗСУ відбили атаку окупантів в районі Тошківки, - Гайдай
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти намагаються захопити Сєверодонецьк повністю, але зазнають значних втрат.
Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Найважча військова ситуація в Україні - саме на Луганщині. Тривають запеклі бої в Сєверодонецьку, орки намагаються захопити місто повністю, але їм це не вдається, рашисти несуть масові втрати.
Сьогодні росіяни намагалися здійснити прорив в районі Тошківки, навіть мали успіх, але після роботи нашої артилерії - окупанти зазнали поразки", - поінформував він
За словами Гайдая, Лисичанськ під контролем українських військ, але місто під постійними рашистськими обстрілами.
"Тиха" евакуація триває, гумвантажі завозяться щоденно, - пісдумував очільник ОВА.
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