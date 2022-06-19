УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14660 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
7 331 12
війна (56581) Луганщина (4420) Сєверодонецьк (475) Гайдай_ЛОГА (905)

ЗСУ відбили атаку окупантів в районі Тошківки, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,тошківка

Російські окупанти намагаються захопити Сєверодонецьк повністю, але зазнають значних втрат.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Найважча військова ситуація в Україні - саме на Луганщині. Тривають запеклі бої в Сєверодонецьку, орки намагаються захопити місто повністю, але їм це не вдається, рашисти несуть масові втрати.

Сьогодні росіяни намагалися здійснити прорив в районі Тошківки, навіть мали успіх, але після роботи нашої артилерії - окупанти зазнали поразки", - поінформував він

За словами Гайдая, Лисичанськ під контролем українських військ, але місто під постійними рашистськими обстрілами.

"Тиха" евакуація триває, гумвантажі завозяться щоденно, - пісдумував очільник ОВА.

Читайте: Минулої доби з Луганщини вдалося евакуювати 32 людини, - Гайдай

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+21
Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
показати весь коментар
19.06.2022 19:47
+17
В Украине ликвидирован элитный спецназ ФСБ РФ - российские ресурсы пишут о крупном разгроме 17 июня

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/253949_1655621762
показати весь коментар
19.06.2022 20:01
+12
елітной сорт московитського гівна... скільки можна використовувати цей епітет відносно русні - вони всі сміття, від фсб до гру і тік-ток дировців, сміття. яке обісралося в бою проти наших військових, звичайних Микол і Василів з умовного Жашкова
показати весь коментар
19.06.2022 20:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кто знает, в Северодонецке есть мобильная связь и электричество?
показати весь коментар
19.06.2022 19:47 Відповісти
канєчно єсть і інтернєт бари работают..і рєстарани...
показати весь коментар
19.06.2022 19:50 Відповісти
Во всей луганской обл нет связи.
показати весь коментар
19.06.2022 20:13 Відповісти
спасибо за ответ(( родные люди не выходят на связь
показати весь коментар
19.06.2022 20:33 Відповісти
Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
показати весь коментар
19.06.2022 19:47 Відповісти
В Украине ликвидирован элитный спецназ ФСБ РФ - российские ресурсы пишут о крупном разгроме 17 июня

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/253949_1655621762
показати весь коментар
19.06.2022 20:01 Відповісти
елітной сорт московитського гівна... скільки можна використовувати цей епітет відносно русні - вони всі сміття, від фсб до гру і тік-ток дировців, сміття. яке обісралося в бою проти наших військових, звичайних Микол і Василів з умовного Жашкова
показати весь коментар
19.06.2022 20:10 Відповісти
він мав на увазі елітні терористи, це ті що не тільки здійснюють теракти, а перед вбивством жертву гвалтують, катують, а потім шматують і перед какмери ще і звинувачують, що жертва мала намір залізти до нього в дім і вбити його.
показати весь коментар
19.06.2022 20:46 Відповісти
ось це ви дуже добре сказали .
показати весь коментар
19.06.2022 20:46 Відповісти
Сабаки съели шоли.
показати весь коментар
20.06.2022 01:11 Відповісти
Вірю Збройним Силам України, ТРО, нацгвардії і поліції, а також волонтераи і ПЦУ і зовсім не вірю цим коментаторам від "зелених", які давно обісралися брехнею, але ордена і славу отримують якраз вони. Але це тимчасово.
показати весь коментар
19.06.2022 20:40 Відповісти
 
 