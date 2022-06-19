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ВСУ отбили атаку оккупантов в районе Тошковки, - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна,тошківка

Российские оккупанты пытаются захватить Северодонецк полностью, но терпят значительные потери.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"Самая тяжелая военная ситуация в Украине – именно на Луганщине. Продолжаются упорные бои в Северодонецке, орки пытаются захватить город полностью, но им это не удается, рашисты несут массовые потери.

Сегодня россияне пытались совершить прорыв в районе Тошковки, даже имели успех, но после работы нашей артиллерии - оккупанты потерпели поражение", - проинформировал он

По словам Гайдая, Лисичанск под контролем украинских войск, но город под постоянными решистскими обстрелами.

"Тихая" эвакуация продолжается, гумгрузы завозятся ежедневно, - подытожил глава ОВА.

Также читайте: Оккупанты сегодня могут ударить по железнодорожным объектам на Черниговщине, - ОВА
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Топ комментарии
+21
Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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19.06.2022 19:47
+17
В Украине ликвидирован элитный спецназ ФСБ РФ - российские ресурсы пишут о крупном разгроме 17 июня

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/253949_1655621762
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19.06.2022 20:01
+12
елітной сорт московитського гівна... скільки можна використовувати цей епітет відносно русні - вони всі сміття, від фсб до гру і тік-ток дировців, сміття. яке обісралося в бою проти наших військових, звичайних Микол і Василів з умовного Жашкова
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19.06.2022 20:10
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Кто знает, в Северодонецке есть мобильная связь и электричество?
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19.06.2022 19:47 Ответить
канєчно єсть і інтернєт бари работают..і рєстарани...
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19.06.2022 19:50 Ответить
Во всей луганской обл нет связи.
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19.06.2022 20:13 Ответить
спасибо за ответ(( родные люди не выходят на связь
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19.06.2022 20:33 Ответить
Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
показать весь комментарий
19.06.2022 19:47 Ответить
В Украине ликвидирован элитный спецназ ФСБ РФ - российские ресурсы пишут о крупном разгроме 17 июня

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/253949_1655621762
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19.06.2022 20:01 Ответить
елітной сорт московитського гівна... скільки можна використовувати цей епітет відносно русні - вони всі сміття, від фсб до гру і тік-ток дировців, сміття. яке обісралося в бою проти наших військових, звичайних Микол і Василів з умовного Жашкова
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19.06.2022 20:10 Ответить
він мав на увазі елітні терористи, це ті що не тільки здійснюють теракти, а перед вбивством жертву гвалтують, катують, а потім шматують і перед какмери ще і звинувачують, що жертва мала намір залізти до нього в дім і вбити його.
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19.06.2022 20:46 Ответить
ось це ви дуже добре сказали .
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19.06.2022 20:46 Ответить
Сабаки съели шоли.
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20.06.2022 01:11 Ответить
Вірю Збройним Силам України, ТРО, нацгвардії і поліції, а також волонтераи і ПЦУ і зовсім не вірю цим коментаторам від "зелених", які давно обісралися брехнею, але ордена і славу отримують якраз вони. Але це тимчасово.
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19.06.2022 20:40 Ответить
 
 