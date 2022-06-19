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Рашисти впродовж дня обстрілювали Дніпропетровщину, постраждалих та руйнувань немає, - облрада

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дніпропетровщина

Російські окупанти впродовж дня обстрілювали територію Дніпропетровської області.

Про це повідомив глава облради Микола Лукашук, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні російські окупаційні війська знову обстріляли прикордонні території Зеленодольської та Апостолівської громад. Минулося без постраждалих і без руйнувань, всі комунікації працюють.

Окрім цього, з "Ураганів" було обстріляно територію поблизу села Перше Травня, що у Криворізькому районі. Окупанти поцілили у поля", - зазначив він.

За його словами, протягом дня зафіксовано бої між підрозділами Збройних Сил та сил противника на території Херсонщини поблизу Криворізького району.

"У всіх інших районах Дніпропетровщини день минув тихо. Російських окупаційних військ в області немає і не буде, адже наші рубежі надійно захищені", - підсумував Лукашук.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Казахстан заблокировал на своей территории 1700 вагонов с российским углем в ответ на блокирование Россией экспорта казахской нефти. По данным источника "МО", проблема с углем для Путина очень неприятна, так как ключевыми компаниями отрасли, попавшими под блокировку, как выяснилось, владеет его родня.

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19.06.2022 21:31 Відповісти
андоны драные...
и пусть каждый вечер в ваши дома на расисе влетает такое же... счастье !! (аминь!)
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19.06.2022 21:36 Відповісти
 
 