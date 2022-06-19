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Загиблих від ракетного удару по нафтобазі на Дніпропетровщині вже двоє

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пожежа,обстріл,дніпропетровщина

Один з постраждалих від удару помер у лікарні.

Про це повідомив у телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У лікарні помер один з постраждалих через ракетну атаку по нафтобазі у Новомосковському районі. Лікарі зробили все. Але врятувати не вдалося. Цей ворожий "приліт" забрав життя двох людей", написав він.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, росіяни вдарили по нафтобазі на Дніпропетровщині ввечері 18 червня. Спочатку повідомляли про одного загиблого та 13 постраждалих, двоє з яких перебувають у лікарні. Полум’я гасили всю ніч. Нафтобаза досі палає, зараз пожежу гасять півсотні вогнеборців.

Автор: Ольга Лузан
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19.06.2022 12:56 Відповісти
опять по 313 пуляли, падлы?
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19.06.2022 14:02 Відповісти
 
 