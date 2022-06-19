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Погибших от ракетного удара по нефтебазе на Днепропетровщине уже двое

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пожежа,обстріл,дніпропетровщина

Один из пострадавших от удара скончался в больнице.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, сообщает Цензор.НЕТ.

"В больнице скончался один из пострадавших из-за ракетной атаки по нефтебазе в Новомосковском районе. Врачи сделали все. Но спасти не удалось. Этот вражеский "прилет" унес жизни двух человек", написал он.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, россияне ударили по нефтебазе на Днепропетровщине вечером 18 июня. Сначала сообщали об одном погибшем и 13 пострадавших, двое из которых находятся в больнице. Пламя тушили всю ночь. Нефтебаза до сих пор пылает, сейчас пожар тушат полсотни пожарных.
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19.06.2022 12:56 Ответить
опять по 313 пуляли, падлы?
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19.06.2022 14:02 Ответить
 
 