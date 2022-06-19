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Днепропетровщина: пожар на нефтебазе после "прилета" тушат 50 спасателей, - ГСЧС
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Пожар на нефтебазе в Новомосковском районе, произошедший вследствие ракетной атаки со стороны российских войск, уже более 14 часов пытаются потушить 50 спасателей.
Об этом во время брифинга сказала главный специалист отдела по связям со СМИ и работе с общественностью ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области Дарья Цуркань, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На месте происшествия работают 50 спасателей и 13 единиц техники", – сказала Цуркань.
По ее информации, в результате ракетного удара пострадали 11 гражданских людей, в том числе 1 человек в тяжелом состоянии, 6 - в степени средней тяжести.
Топ комментарии
+5 Ksenia VB
показать весь комментарий19.06.2022 11:27
+4 Senator 0eaca536
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+4 mykola1a3 Vasylev
показать весь комментарий19.06.2022 12:00
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Потім почнуть бомбити зерносховища.
ППО дороге, казали вони..
Яка б там зелена ГНИДА не була, та зворотнього шляху в нас зараз немає. Давайте спочатку розберемось з саранчою, яка пре із-за парєбріка, а потім будем розбиратись з ГНИДАМИ
Так?
Можемо почекати?
Справа в тому, що розібратись з гнидами тут немає кому, адже спецслужби очолюють ті самі гниди!
Якби не Борис Чуприна, недомірок вже підписав би «пасєрєдінє»
А до найЗеленішого нема доступу, бо ж постійно на відосіках