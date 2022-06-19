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Днепропетровщина: пожар на нефтебазе после "прилета" тушат 50 спасателей, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дснс

Пожар на нефтебазе в Новомосковском районе, произошедший вследствие ракетной атаки со стороны российских войск, уже более 14 часов пытаются потушить 50 спасателей.

Об этом во время брифинга сказала главный специалист отдела по связям со СМИ и работе с общественностью ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области Дарья Цуркань, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На месте происшествия работают 50 спасателей и 13 единиц техники", – сказала Цуркань.

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По ее информации, в результате ракетного удара пострадали 11 гражданских людей, в том числе 1 человек в тяжелом состоянии, 6 - в степени средней тяжести.
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Топ комментарии
+5
Знову нафтобаза ...
Потім почнуть бомбити зерносховища.
ППО дороге, казали вони..
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19.06.2022 11:27
+4
Штирлицы путлера типа корректировщики есть в любой точке Украины...
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19.06.2022 11:46
+4
та да, "після війни", а зараз гниди-деверсанти (які так нехрєново засіли у вищих кабінетах влади) хай продовжують збільшувати втрати українців, у цій війні з кацапами.
Так?
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19.06.2022 12:00
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Знову нафтобаза ...
Потім почнуть бомбити зерносховища.
ППО дороге, казали вони..
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19.06.2022 11:27 Ответить
Досить скигли, бабцю.

Яка б там зелена ГНИДА не була, та зворотнього шляху в нас зараз немає. Давайте спочатку розберемось з саранчою, яка пре із-за парєбріка, а потім будем розбиратись з ГНИДАМИ
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19.06.2022 11:53 Ответить
та да, "після війни", а зараз гниди-деверсанти (які так нехрєново засіли у вищих кабінетах влади) хай продовжують збільшувати втрати українців, у цій війні з кацапами.
Так?
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19.06.2022 12:00 Ответить
Зелені гниди тут, Києві, думаєш, нашу перемогу наближають?
Можемо почекати?
Справа в тому, що розібратись з гнидами тут немає кому, адже спецслужби очолюють ті самі гниди!
Якби не Борис Чуприна, недомірок вже підписав би «пасєрєдінє»
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19.06.2022 12:58 Ответить
Саме так! І особисто дякую Борі Джонсенко. Але знов кажу- підітри соплі та не скыглы!!! Коли після поразки застрелиця КУЙло, при необхідності буде й 3-й МАЙДАН, щоб ГНИД розвішати на ліхтарях. Нє??
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19.06.2022 14:17 Ответить
Какой баран хранил там столько топлива?
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19.06.2022 11:31 Ответить
Бараны - мы с тобой,а они - злоумышленники.
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19.06.2022 15:02 Ответить
Я может не совсем понимаю - но какого хера у нас есть нефтебазы в которых что то храниться? Неужели неясно было что рано или поздно может прилететь в любую. Почему топливо не распродали, не попробовали перелить в жд цистерны. Теперь ни продавать, ни переливать нечего
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19.06.2022 11:32 Ответить
Ніхто, ні за що,не відповідає.
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19.06.2022 11:46 Ответить
Я уже нічому не дивуюся, таке враження, що хтось зацікавлений у цьому, а іншу частину дебілів при владі, навіть війна невилікує....
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19.06.2022 11:48 Ответить
... без рішення БоНеВтіка, ніхто нічого не робить, бо може нарватися.
А до найЗеленішого нема доступу, бо ж постійно на відосіках
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19.06.2022 12:03 Ответить
Штирлицы путлера типа корректировщики есть в любой точке Украины...
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19.06.2022 11:46 Ответить
А що,попередні обстріли нафтобаз НІЧОМУ не навчили?Чи згорить 20 тонн а прозвітують про 2000?
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19.06.2022 13:42 Ответить
Украинцы необучаемы. Ну какой идиот во время войны держит гсм на нефтебазе?! Или диверсант...тем более вблизи линии фронта.
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19.06.2022 15:00 Ответить
а якщо його перелити в бензвози, нам вистачить машин? ВОни ж його усе спалять якщо воно буде у стацiонарних цистернах. Може треба щось маленьке та на колесах?
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19.06.2022 16:04 Ответить
Щось незрозуміло - на АЗС палива нема, а нафтобаза палає. Що ж там горить, пальне? Так його ж типу нема?
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19.06.2022 21:47 Ответить
 
 