Днепропетровщина: пожар на нефтебазе после "прилета" тушат 50 спасателей, - ГСЧС

Пожар на нефтебазе в Новомосковском районе, произошедший вследствие ракетной атаки со стороны российских войск, уже более 14 часов пытаются потушить 50 спасателей.

Об этом во время брифинга сказала главный специалист отдела по связям со СМИ и работе с общественностью ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области Дарья Цуркань, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На месте происшествия работают 50 спасателей и 13 единиц техники", – сказала Цуркань.

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По ее информации, в результате ракетного удара пострадали 11 гражданских людей, в том числе 1 человек в тяжелом состоянии, 6 - в степени средней тяжести.