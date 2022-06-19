УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6881 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Війна
3 084 17
війна (56581) Дніпропетровщина (2367) пожежа (3746) ДСНС (4463)

Дніпропетровщина: пожежу на нафтобазі після "прильоту" гасять 50 рятувальників, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дснс

Пожежу на нафтобазі у Новомосковському районі, яка сталася внаслідок ракетної атаки з боку російських військ, вже більше 14 годин намагаються загасити 50 рятувальників.

Про це під час брифінгу сказала головний фахівець відділу зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області Дарина Цуркань, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На місці події працюють 50 рятувальників і 13 одиниць техніки", - сказала Цуркань.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вибух резервуару з паливом на Дніпропетровщині: одна людина загинула, 13 постраждали, пожежу гасять всю ніч

За її інформацією, внаслідок ракетного удару постраждали 11 цивільних людей, зокрема 1 людина у важкому стані, 6 - в ступені середньої тяжкості.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+5
Знову нафтобаза ...
Потім почнуть бомбити зерносховища.
ППО дороге, казали вони..
показати весь коментар
19.06.2022 11:27
+4
Штирлицы путлера типа корректировщики есть в любой точке Украины...
показати весь коментар
19.06.2022 11:46
+4
та да, "після війни", а зараз гниди-деверсанти (які так нехрєново засіли у вищих кабінетах влади) хай продовжують збільшувати втрати українців, у цій війні з кацапами.
Так?
показати весь коментар
19.06.2022 12:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Знову нафтобаза ...
Потім почнуть бомбити зерносховища.
ППО дороге, казали вони..
показати весь коментар
19.06.2022 11:27 Відповісти
Досить скигли, бабцю.

Яка б там зелена ГНИДА не була, та зворотнього шляху в нас зараз немає. Давайте спочатку розберемось з саранчою, яка пре із-за парєбріка, а потім будем розбиратись з ГНИДАМИ
показати весь коментар
19.06.2022 11:53 Відповісти
та да, "після війни", а зараз гниди-деверсанти (які так нехрєново засіли у вищих кабінетах влади) хай продовжують збільшувати втрати українців, у цій війні з кацапами.
Так?
показати весь коментар
19.06.2022 12:00 Відповісти
Зелені гниди тут, Києві, думаєш, нашу перемогу наближають?
Можемо почекати?
Справа в тому, що розібратись з гнидами тут немає кому, адже спецслужби очолюють ті самі гниди!
Якби не Борис Чуприна, недомірок вже підписав би «пасєрєдінє»
показати весь коментар
19.06.2022 12:58 Відповісти
Саме так! І особисто дякую Борі Джонсенко. Але знов кажу- підітри соплі та не скыглы!!! Коли після поразки застрелиця КУЙло, при необхідності буде й 3-й МАЙДАН, щоб ГНИД розвішати на ліхтарях. Нє??
показати весь коментар
19.06.2022 14:17 Відповісти
Какой баран хранил там столько топлива?
показати весь коментар
19.06.2022 11:31 Відповісти
Бараны - мы с тобой,а они - злоумышленники.
показати весь коментар
19.06.2022 15:02 Відповісти
Я может не совсем понимаю - но какого хера у нас есть нефтебазы в которых что то храниться? Неужели неясно было что рано или поздно может прилететь в любую. Почему топливо не распродали, не попробовали перелить в жд цистерны. Теперь ни продавать, ни переливать нечего
показати весь коментар
19.06.2022 11:32 Відповісти
Ніхто, ні за що,не відповідає.
показати весь коментар
19.06.2022 11:46 Відповісти
Я уже нічому не дивуюся, таке враження, що хтось зацікавлений у цьому, а іншу частину дебілів при владі, навіть війна невилікує....
показати весь коментар
19.06.2022 11:48 Відповісти
... без рішення БоНеВтіка, ніхто нічого не робить, бо може нарватися.
А до найЗеленішого нема доступу, бо ж постійно на відосіках
показати весь коментар
19.06.2022 12:03 Відповісти
Штирлицы путлера типа корректировщики есть в любой точке Украины...
показати весь коментар
19.06.2022 11:46 Відповісти
А що,попередні обстріли нафтобаз НІЧОМУ не навчили?Чи згорить 20 тонн а прозвітують про 2000?
показати весь коментар
19.06.2022 13:42 Відповісти
Украинцы необучаемы. Ну какой идиот во время войны держит гсм на нефтебазе?! Или диверсант...тем более вблизи линии фронта.
показати весь коментар
19.06.2022 15:00 Відповісти
а якщо його перелити в бензвози, нам вистачить машин? ВОни ж його усе спалять якщо воно буде у стацiонарних цистернах. Може треба щось маленьке та на колесах?
показати весь коментар
19.06.2022 16:04 Відповісти
Щось незрозуміло - на АЗС палива нема, а нафтобаза палає. Що ж там горить, пальне? Так його ж типу нема?
показати весь коментар
19.06.2022 21:47 Відповісти
 
 