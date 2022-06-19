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Дніпропетровщина: пожежу на нафтобазі після "прильоту" гасять 50 рятувальників, - ДСНС
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Пожежу на нафтобазі у Новомосковському районі, яка сталася внаслідок ракетної атаки з боку російських військ, вже більше 14 годин намагаються загасити 50 рятувальників.
Про це під час брифінгу сказала головний фахівець відділу зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області Дарина Цуркань, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"На місці події працюють 50 рятувальників і 13 одиниць техніки", - сказала Цуркань.
За її інформацією, внаслідок ракетного удару постраждали 11 цивільних людей, зокрема 1 людина у важкому стані, 6 - в ступені середньої тяжкості.
Топ коментарі
+5 Ksenia VB
показати весь коментар19.06.2022 11:27
+4 Senator 0eaca536
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+4 mykola1a3 Vasylev
показати весь коментар19.06.2022 12:00
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Будь ласка, зачекайте...
Потім почнуть бомбити зерносховища.
ППО дороге, казали вони..
Яка б там зелена ГНИДА не була, та зворотнього шляху в нас зараз немає. Давайте спочатку розберемось з саранчою, яка пре із-за парєбріка, а потім будем розбиратись з ГНИДАМИ
Так?
Можемо почекати?
Справа в тому, що розібратись з гнидами тут немає кому, адже спецслужби очолюють ті самі гниди!
Якби не Борис Чуприна, недомірок вже підписав би «пасєрєдінє»
А до найЗеленішого нема доступу, бо ж постійно на відосіках