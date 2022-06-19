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Працівника ДСНС вбили російські окупанти в Скадовську, - депутат облради Хлань

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дснс

В тимчасово окупованому Скадовську російські військові вбили працівника ДСНС.

Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, Херсонщина шокована вбивством працівника ДСНС у Скадовську. Чоловік робив обстеження місця вибуху, а після роботи був викрадений з дому російськими військовими. Пізніше його знайшли мертвим", - йдеться в повідомленні.

За його словами, рашисти мародерять, тероризують мирне населення, викрадають людей, знущаються з них, б’ють просто так, погрожують фермерам та підприємцям, відбирають бізнес, особливо той, який допомагає чи допомагав ЗСУ.

Також окупанти посилили обшуки на блок-постах у Херсоні.

Читайте: "Проламаний череп та гиря на нозі": російські окупанти катували та вбили тероборонівця Віталія Лапчука з Херсона. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Hellis@13Hellis_13

если слухи о том, что Тайру освободили силовым методом (засылка на территорию врага спец-группы), правдива, то я не удивлена появившейся у Мордора информации, что наших командиров с Азовстали экстренно перевели в Москву в Лефортово.
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19.06.2022 22:20 Відповісти
а если верить белорусам, то это вот здесь, там есть тайминг, 05.19 по нему о ней
https://www.youtube.com/watch?v=IrH3k8ihELw
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19.06.2022 22:27 Відповісти
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19.06.2022 22:54 Відповісти
Прибалти росіян називали окупантами завжди і росія зараз боїться навіть глянути у їх сторону.
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19.06.2022 22:37 Відповісти
Хах... Нещодавно мав "цікаву" розмову з одним кацапом... Як, кажу, так трапилося, що країни Балтії, які зразу вас вигнали зі своїй землі, або повидавали пашпорти негромадян, зараз не мають з вами жодних проблем, а країни, які вважали вас "братнім народом", Молодова, Грузія, Україна, лишилися без шматків своїй землі? Відповіді на це питання не маю досі... Добре, якщо замислився...
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19.06.2022 22:46 Відповісти
Херсон - це буде друга Буча , судячи з того , як там орки зазяйнують та
знущаються над місцевими жителями !!
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19.06.2022 22:46 Відповісти
Не буде, бо там багато українців не сидять без діла. До складу кацапстану віл нашого Херсону увійдуть хіба що перші три літери.
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19.06.2022 22:49 Відповісти
А я от думаю, що би було би, якби Мером Києва обрали Пальчевського...
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19.06.2022 22:58 Відповісти
або верещук?
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19.06.2022 23:25 Відповісти
 
 