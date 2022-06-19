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Працівника ДСНС вбили російські окупанти в Скадовську, - депутат облради Хлань
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В тимчасово окупованому Скадовську російські військові вбили працівника ДСНС.
Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.
"На жаль, Херсонщина шокована вбивством працівника ДСНС у Скадовську. Чоловік робив обстеження місця вибуху, а після роботи був викрадений з дому російськими військовими. Пізніше його знайшли мертвим", - йдеться в повідомленні.
За його словами, рашисти мародерять, тероризують мирне населення, викрадають людей, знущаються з них, б’ють просто так, погрожують фермерам та підприємцям, відбирають бізнес, особливо той, який допомагає чи допомагав ЗСУ.
Також окупанти посилили обшуки на блок-постах у Херсоні.
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если слухи о том, что Тайру освободили силовым методом (засылка на территорию врага спец-группы), правдива, то я не удивлена появившейся у Мордора информации, что наших командиров с Азовстали экстренно перевели в Москву в Лефортово.
https://www.youtube.com/watch?v=IrH3k8ihELw
знущаються над місцевими жителями !!