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Работника ГСЧС убили российские оккупанты в Скадовске, - депутат облсовета Хлань

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дснс

Во временно оккупированном Скадовске российские военные убили работника ГСЧС.

Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, Херсонщина шокирована убийством работника ГСЧС в Скадовске. Мужчина обследовал место взрыва, а после работы был похищен из дома российскими военными. Позже его нашли мертвым", - говорится в сообщении.

По его словам, рашисты мародерят, терроризируют мирное население, похищают людей, издеваются над ними, бьют просто так, угрожают фермерам и предпринимателям, отбирают бизнес, особенно тот, который помогает или помогал ВСУ.

Также оккупанты усилили обыски на блок-постах в Херсоне.

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Hellis@13Hellis_13

если слухи о том, что Тайру освободили силовым методом (засылка на территорию врага спец-группы), правдива, то я не удивлена появившейся у Мордора информации, что наших командиров с Азовстали экстренно перевели в Москву в Лефортово.
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19.06.2022 22:20 Ответить
а если верить белорусам, то это вот здесь, там есть тайминг, 05.19 по нему о ней
https://www.youtube.com/watch?v=IrH3k8ihELw
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19.06.2022 22:27 Ответить
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19.06.2022 22:54 Ответить
Прибалти росіян називали окупантами завжди і росія зараз боїться навіть глянути у їх сторону.
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19.06.2022 22:37 Ответить
Хах... Нещодавно мав "цікаву" розмову з одним кацапом... Як, кажу, так трапилося, що країни Балтії, які зразу вас вигнали зі своїй землі, або повидавали пашпорти негромадян, зараз не мають з вами жодних проблем, а країни, які вважали вас "братнім народом", Молодова, Грузія, Україна, лишилися без шматків своїй землі? Відповіді на це питання не маю досі... Добре, якщо замислився...
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19.06.2022 22:46 Ответить
Херсон - це буде друга Буча , судячи з того , як там орки зазяйнують та
знущаються над місцевими жителями !!
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19.06.2022 22:46 Ответить
Не буде, бо там багато українців не сидять без діла. До складу кацапстану віл нашого Херсону увійдуть хіба що перші три літери.
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19.06.2022 22:49 Ответить
А я от думаю, що би було би, якби Мером Києва обрали Пальчевського...
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19.06.2022 22:58 Ответить
або верещук?
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19.06.2022 23:25 Ответить
 
 