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Окупанти знову обстрілювали нашу паливну інфраструктуру, ми на це відповідатимемо, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський прокоментував обстріли паливної інфраструктури України російськими окупантами.
Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти накопичують сили на Харківському напрямку, в Запорізькій області. Знову обстрілювали нашу паливну інфраструктуру - хочуть погіршити ситуацію з пальним. Безумовно, будемо й на це відповідати.
Тривають наджорстокі бої на Донбасі. Російська армія застосовує там найбільше артилерії, найбільше наступальних сил. Але Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Авдіївка, Красногорівка та інші найгарячіші точки тримаються. Люди такі у нас - тримають. Тримається наша армія. І я вдячний усім, чия сила сьогодні - це наша перемога завтра", - зазначив президент.
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+26 Yevhenii Kyriukha
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+10 Andrew86
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P. S. путин-*****.
Кацап - раб *********** на швабре.
РФ- нацисска фашисская страна террорист.
Полиция Черновицкой области начала уголовное производство по факту происшествия.
Живодер ответит за все.
У 2015 році для подолання на українському ринку засилля рашистських книг знято ПДВ з продукції українського книговидання, а в 2016 році запроваджено обмеження на ввезення книг рашистських видавництв. Цього ж року створено Інститут книги для популяризації української книги і створення якісного конкурентного україномовного продукту. Закріплені квоти на присутність книг на книжкових полицях книгарень в Законі про мову також сприяли витісненню рашистської продукції. Ці всі заходи вкупі свідчать про те, що впродовж 2014-2019 років велась системна робота, яка була не популістською, а націлена на результат - щоб українська книга подібно до української мови посіла панівне становище в нашому житті. І результат не забарився - тільки за рік (з 2014 по 2015) імпорт рашистських книг зменшився втричі - з 11,5 млн. $ до 3,7 млн. $, а в 2018 відбувся книговидавничий бум українських книг.
Те саме відбулось і з українськими піснями та вітчизняними гуртами. З впровадженням квот на українське мовлення в теле і радіоефірах попри загальний скепсис ми отримали просто лавину крутезних гуртів з якісним конкурентним продуктом.
Проте вже в 2019 році та ж влада, яка заборонила зараз ввіз книжок з раші, для повалення наших видавництв запустила на український ринок московитського видавця Альпіна Паблішер, книги якого раніше не пропускались на наш ринок через рашапропаганду. А вбивати нашого видавця рашистам запросто вдається за рахунок демпінгу на нашому ринку і компенсації втрат на своєму внутрішньому ринку. І вже в 2020 році ми також побачили результат - падіння українського книговидання на 70%.
То давайте співати дифирамби владі, яка своїми діями вбила нашого книговидавця за допомогою рашистського кілера, а тепер погодилась того кілера просто відпустити. Давайте співати дифирамби владі, яка ще зовсім недавно використовувала різні хитрості, щоб залишити рашистську мову в телефільмах. Давайте їй подякуєм за те, що нав'язує нам не таких руських, яким щедро роздається українське громадянство. Невже такі суперечливі дії влади не викликають дисонанс? Забороняти зараз все рашистське в тренді, і це влада не пропустить, щоб підрихтувати свій рейтинг. Як і не пропускає використовувати патріотичну риторику, на яку змінила ще недавню риторику какаяразніца. І не потрібно було б нічого забороняти, якщо б з 2019 року продовжувалась політика захисту нашого внутрішнього ринку від засилля агресора © фейсбук