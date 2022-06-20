Окупанти знову обстрілювали нашу паливну інфраструктуру, ми на це відповідатимемо, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував обстріли паливної інфраструктури України російськими окупантами.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти накопичують сили на Харківському напрямку, в Запорізькій області. Знову обстрілювали нашу паливну інфраструктуру - хочуть погіршити ситуацію з пальним. Безумовно, будемо й на це відповідати.

Тривають наджорстокі бої на Донбасі. Російська армія застосовує там найбільше артилерії, найбільше наступальних сил. Але Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Авдіївка, Красногорівка та інші найгарячіші точки тримаються. Люди такі у нас - тримають. Тримається наша армія. І я вдячний усім, чия сила сьогодні - це наша перемога завтра", - зазначив президент.

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