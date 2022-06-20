Окупанти намагаються завадити перегрупуванню підрозділів ЗСУ на п'яти напрямках, - Генштаб

Російські окупанти на п’яти напрямках намагаються завадити перегрупуванню підрозділів українських військ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"На Лиманському, Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках намагається не допустити перегрупування підрозділів наших військ. Здійснив обстріли із артилерії різних калібрів у районах населених пунктів Калинове, Очеретине, Бердичі, Желанне, Тоненьке, Сєверне, Орлівка, Семенівка, Веселе, Авдіївка, Нетайлове, Водяне, Опитне, Первомайське, Піски, Красногорівка, Марʼїнка, Новомихайлівка, Павлівка, Шевченко, Велика Новосілка, Времівка, Ольгівське, Зелене Поле, Новопіль, Темирівка, Полтавка, Малинівка, Червоне, Залізничне, Гуляйпільське, Новоданилівка, Оріхів та Камʼянське", - йдеться в повідомленні.

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