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Окупанти розгорнули ЗРК C-300 у Брянській області, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зрк,с300

Російські окупанти розгорнули дивізіон ЗРК C-300 біля кордону з Україною. Крім того, минулої доби ворог посилив активність бойової авіації.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України щодо російського вторгнення станом на 6:00 20 червня у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Так, розпочалася сто сімнадцята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація значних змін не зазнала.

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати до трьох батальйонних тактичних груп зі складу 1-ї танкової армії Західного військового округу та підрозділи повітряно-десантних військ для прикриття ділянки російсько-українського кордону у Брянській та Курській областях. У Брянській області ворог розгорнув зенітний ракетний дивізіон ЗРК С-300В4.

Крім того, російський агресор здійснив артилерійські обстріли в районі населеного пункту Середина-Буда Сумської області.

На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару та здійснив артилерійський обстріл в районах населених пунктів Тимофіївка та Морозова Долина.

На Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на недопущенні просування Сил оборони до Державного кордону України. Противник інтенсивно обстрілював з артилерії райони населених пунктів Козача Лопань, Малі Проходи, Дементіївка, Петрівка, Верхній Салтів, Рубіжне та околиці міста Харкова.

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На Слов’янському напрямку ворог завдавав вогневого ураження із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Чепіль, Пришиб, Протопопівка, Велика Комишуваха, Дібрівне, Вірнопілля, Маяк, Курулька, Богородичне, Мазанівка, Краснопілля та Долина.

На Донецькому напрямку противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Сєверодонецькому та Бахмутському напрямках. Інтенсивно застосовує авіацію.

На Сєверодонецькому напрямку противник обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Лисичанськ, Сиротине, Воронове, Борівське, Біла Гора, Устинівка, Мирна Долина, Тошківка та завдав авіаційних ударів парами літаків Су-25 поблизу Білої Гори та Мирної Долини. Тривають бойові дії за встановлення повного контролю над містом Сєверодонецьк.

На Бахмутському напрямку, протягом доби, ворог здійснював обстріли із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Оріхове, Золоте-3, Миколаївка, Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Покровське, Клинове, Зайцеве і Нью-Йорк. Противник завдав авіаудару поблизу Яковлівки та ракетних ударів неподалік Травневого, Доломітного, Зайцевого та Нью-Йорка.

На Лиманському, Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках намагається не допустити перегрупування підрозділів наших військ. Здійснив обстріли із артилерії різних калібрів в районах населених пунктів Калинове, Очеретине, Бердичі, Желанне, Тоненьке, Сєверне, Орлівка, Семенівка, Веселе, Авдіївка, Нетайлове, Водяне, Опитне, Первомайське, Піски, Красногорівка, Марʼїнка, Новомихайлівка, Павлівка, Шевченко, Велика Новосілка, Времівка, Ольгівське, Зелене Поле, Новопіль, Темирівка, Полтавка, Малинівка, Червоне, Залізничне, Гуляйпільське, Новоданилівка, Оріхів та Камʼянське.

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На Лиманському напрямку противник завдав авіаційного удару двома літаками Су-25 у районі населеного пункту Пришиб та ракетного удару в районі населеного пункту Маяки.

На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційних ударів літаками Су-25 в районах населених пунктів Шевченко та Вугледар.

На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні наступу наших військ. Активних дій не вів. Здійснював вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Червоний Яр, Мурахівка, Калинівка, Зелений Гай, Квітневе, Поляна, Червона Долина, Широке, Благодатне, Зоря та Лупареве.

В Акваторії Чорного та Азовського морів основні зусилля корабельне угруповання противника зосереджує на блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.

В готовності до завдання ракетних ударів по обʼєктах на території України утримуються 5 носіїв крилатих ракет морського базування.

Українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках де тривають активні бойові дії.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Значить, кацапи готуються до активізації авіанальотів на прикордонні райони Чернігівщини і Сумщини (для бомбардування ліній оборони, які будуються у прикордонні) і бояться, що наші підключать для протистояння свою авіацію
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20.06.2022 07:44
+4
уважаемый, может сам пойдешь , отреагируешь ?
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20.06.2022 07:59
+4
Вони прикривають 254-й та 448-й мотострілецькі полки та аеродром в сещі від потенційного ракетного удару з нових РСЗВ.
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20.06.2022 08:29
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Значить, кацапи готуються до активізації авіанальотів на прикордонні райони Чернігівщини і Сумщини (для бомбардування ліній оборони, які будуються у прикордонні) і бояться, що наші підключать для протистояння свою авіацію
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20.06.2022 07:44 Відповісти
Вони прикривають 254-й та 448-й мотострілецькі полки та аеродром в сещі від потенційного ракетного удару з нових РСЗВ.
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20.06.2022 08:29 Відповісти
Мне интересно, сколько надо еще смертей наших людей на ОСВОБОЖДЕННЫХ территориях что-бы гениальнейший перестал чесать яйца и отреагировал??!!!
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20.06.2022 07:44 Відповісти
уважаемый, может сам пойдешь , отреагируешь ?
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20.06.2022 07:59 Відповісти
ССО тебе чекають іди в воєнкомат, або до відділу кадрів у військову частину. Покажеш як треба ходити за нуль.
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20.06.2022 08:56 Відповісти
ну так знищіть цей комплекс С300 і завдавайте ударів по містах агресора у відповідь.

Меншевартість не дозволяє колишній колонії завдавати ударів по території метрополії, так?
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20.06.2022 07:49 Відповісти
Чим знищити якщо немає важкої техніки?
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20.06.2022 07:58 Відповісти
Безпілотники не підходять? Чи С300 їх виявляє і збиває?
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20.06.2022 08:15 Відповісти
Давай, підходять. Скільки їх у тебе?
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20.06.2022 08:58 Відповісти
Бити по тилах, Вимагаю!!!
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20.06.2022 08:21 Відповісти
Злочин допомагати загарбнику,нас нищити! Бити по тилах. Відправляти автоеомні підрозділи на знищення вузлів інфраструктури. На..й наше політичне керівництво
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20.06.2022 08:23 Відповісти
Какой гениальный главком в тебе пропадает!
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20.06.2022 10:35 Відповісти
минулої доби ворог посилив активність бойової авіації с чего бы это? перестали бояться? это плохо..., возможно уничтожили какой-нибудь наш элемент пво...
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20.06.2022 09:10 Відповісти
от я теж звернула увагу, що якось розліталися, ссуки. то боялися сюди й носа поткнути, а це вже нашкребли десь пілотів, щоб їх усіх гепнуло.
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20.06.2022 09:41 Відповісти
 
 