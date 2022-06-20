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Задокументовано понад три тисячі злочинів військ РФ на Київщині, - Нєбитов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

буча

На території Київської області задокументовано понад 3 тис. злочинів, вчинених армією Російської Федерації. За матеріалами поліції вже оголошено підозри понад 15-ти загарбникам.

Про це начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов повідомив у ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На території Київської області було задокументовано понад три тисячі злочинів, які вчинені армією Російської Федерації. По багатьох питаннях ми працюємо зі Службою безпеки, з іншими силами безпеки для встановлення безпосередньо осіб, які у складі російської армії перебували на території Київської області. І тільки за матеріалами поліції вже оголошено підозри понад 15-ти окупантам", - розповів Нєбитов.

Він додав, що важливо притягнути російських окупантів до відповідальності за національним законодавством та обов’язково оголосити їх в розшук, "щоб вони відчували себе в комфорті лише на території Росії і більше ніде у світі".

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Автор: Ірина Дашківська
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Страшно уявити скільки скоєно злочинів на півдні та сході
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20.06.2022 08:27 Відповісти
десятки Бучів - довга дорога українського народу до самогубства - від відмови від ЯО обраними цим народом комуністами Кравчуком та Кучмою і до російської партії ОПЗЖ у ВР та тупої маріонетки Бені у президентах під час війни
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20.06.2022 08:41 Відповісти
В якому комфорті, що ти верзеш? Необхідно оголосити і їх в міжнародний розшук і вимагати з росії на усіх площадках видати злочинців дя покарання, виносити це питання як одне з умов на перемовинах. Ці виродки ніде не мають мати спокою, не те, що комфорту.
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20.06.2022 09:55 Відповісти
 
 