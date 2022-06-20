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Задокументировано более трех тысяч преступлений войск РФ в Киевской области, - Небытов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

буча

На территории Киевской области задокументировано более 3 тыс. преступлений, совершенных армией Российской Федерации. По материалам полиции уже объявлены подозрения более 15 захватчикам.

Об этом начальник полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На территории Киевской области было задокументировано более трех тысяч преступлений, совершенных армией Российской Федерации. По многим вопросам мы работаем со Службой безопасности, с другими силами безопасности для установления непосредственно лиц, которые в составе российской армии находились на территории Киевской области. И только по материалам полиции уже объявлены подозрения более 15 оккупантам", - рассказал Небитов.

Он добавил, что важно привлечь российских оккупантов к ответственности по национальному законодательству и обязательно объявить их в розыск, "чтобы они чувствовали себя в комфорте только на территории России и больше нигде в мире".

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Автор: Анастасія Потіха
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Страшно уявити скільки скоєно злочинів на півдні та сході
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20.06.2022 08:27 Ответить
десятки Бучів - довга дорога українського народу до самогубства - від відмови від ЯО обраними цим народом комуністами Кравчуком та Кучмою і до російської партії ОПЗЖ у ВР та тупої маріонетки Бені у президентах під час війни
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20.06.2022 08:41 Ответить
В якому комфорті, що ти верзеш? Необхідно оголосити і їх в міжнародний розшук і вимагати з росії на усіх площадках видати злочинців дя покарання, виносити це питання як одне з умов на перемовинах. Ці виродки ніде не мають мати спокою, не те, що комфорту.
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20.06.2022 09:55 Ответить
 
 