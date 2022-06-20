Задокументировано более трех тысяч преступлений войск РФ в Киевской области, - Небытов

На территории Киевской области задокументировано более 3 тыс. преступлений, совершенных армией Российской Федерации. По материалам полиции уже объявлены подозрения более 15 захватчикам.

Об этом начальник полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На территории Киевской области было задокументировано более трех тысяч преступлений, совершенных армией Российской Федерации. По многим вопросам мы работаем со Службой безопасности, с другими силами безопасности для установления непосредственно лиц, которые в составе российской армии находились на территории Киевской области. И только по материалам полиции уже объявлены подозрения более 15 оккупантам", - рассказал Небитов.

Он добавил, что важно привлечь российских оккупантов к ответственности по национальному законодательству и обязательно объявить их в розыск, "чтобы они чувствовали себя в комфорте только на территории России и больше нигде в мире".

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