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Российские оккупанты отчитались, что уже похитили более 307 тысяч украинских детей
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские военные сообщили, что более 307 тысяч детей депортированы с начала войны на территорию России с Украины.
Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, которого цитирует "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.
По словам Мизинцева, всего с начала войны депортировано в Россию 1 936 911 украинцев, из которых 307 423 - дети.
Россияне заявляют, что якобы получили более 2,7 млн обращений от желающих переехать в Россию с более 2 тысяч населенных пунктов Украины.
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Навіть кремлівському бидлу стало очевиденим, що кацапська, то збочене, злодійкувати лайно.
‼️У російсько-українській війні факти застосування сексуального насильства мали місце з 2014 року. Але після повномасштабного вторгнення рф війська агресора застосовують сексуальне насилля саме як метод ведення війни в небачених раніше масштабах - зокрема, для залякування, помсти чи «покарання» цивільного населення на окупованих територіях. Сексуальне насилля застосовується до жінок, чоловіків та дітей.
☝️Водночас це не вперше, коли війська, керовані Москвою, масштабно, з кричущою жорстокістю і відчуттям безкарності використовують сексуальне насильство як тактику ведення бойових дій. Найбільш яскравий приклад з минулого - завершальний етап німецько-радянської війни 1941-1945 років, коли радянські війська увійшли до Німеччини. https://t.me/********/467
Курва, коли це ****** рашистське шапіто95 оголосить парашию - країною-терористом?!!!
вивезли з краіни , за кілька днів до війни , тобто знали досеменно
про напад , але готували нас до шашликів !
Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну
Стаття 2.
1. Російська Федерація є державою-терористом
Ці діти не в змозі повернутись в Україну.
Кацапи , ви злодюги і вбивці , але знайте , що ми ніколи вам цього
не забудемо і
не пробачимо , а діточок своїх повернемо !!