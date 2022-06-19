7 337 31
Російські окупанти відзвітували, що вже викрали понад 307 тисяч українських дітей
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські військові повідомили, що понад 307 тисяч дітей депортовано з початку війни з на територію Росії з України.
Про це заявив начальник Національного центру управління обороною РФ Михайло Мізінцев, якого цитує "Интерфакс", передає Цензор.НЕТ.
За словами Мізінцева, всього з початку війни депортовано до Росії 1 936 911 українців, з яких 307 423 – діти.
Росіяни заявляють, що нібито отримали понад 2,7 млн звернень від охочих переїхати до Росії з більш ніж 2 тисяч населених пунктів України.
Топ коментарі
+35 Чайка Київ
показати весь коментар19.06.2022 12:02
+24 vterra w
показати весь коментар19.06.2022 11:58
+23 Чайка Київ
показати весь коментар19.06.2022 11:59
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Навіть кремлівському бидлу стало очевиденим, що кацапська, то збочене, злодійкувати лайно.
‼️У російсько-українській війні факти застосування сексуального насильства мали місце з 2014 року. Але після повномасштабного вторгнення рф війська агресора застосовують сексуальне насилля саме як метод ведення війни в небачених раніше масштабах - зокрема, для залякування, помсти чи «покарання» цивільного населення на окупованих територіях. Сексуальне насилля застосовується до жінок, чоловіків та дітей.
☝️Водночас це не вперше, коли війська, керовані Москвою, масштабно, з кричущою жорстокістю і відчуттям безкарності використовують сексуальне насильство як тактику ведення бойових дій. Найбільш яскравий приклад з минулого - завершальний етап німецько-радянської війни 1941-1945 років, коли радянські війська увійшли до Німеччини. https://t.me/********/467
Курва, коли це ****** рашистське шапіто95 оголосить парашию - країною-терористом?!!!
вивезли з краіни , за кілька днів до війни , тобто знали досеменно
про напад , але готували нас до шашликів !
Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну
Стаття 2.
1. Російська Федерація є державою-терористом
Ці діти не в змозі повернутись в Україну.
Кацапи , ви злодюги і вбивці , але знайте , що ми ніколи вам цього
не забудемо і
не пробачимо , а діточок своїх повернемо !!