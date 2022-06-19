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війна (56581) депортація (635) діти (4407) Росія (47263) воєнні злочини (1567)

Російські окупанти відзвітували, що вже викрали понад 307 тисяч українських дітей

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

діти

Російські військові повідомили, що понад 307 тисяч дітей депортовано з початку війни з на територію Росії з України.

Про це заявив начальник Національного центру управління обороною РФ Михайло Мізінцев, якого цитує "Интерфакс", передає Цензор.НЕТ.

За словами Мізінцева, всього з початку війни депортовано до Росії 1 936 911 українців, з яких 307 423 – діти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Унаслідок агресії РФ в Україні 323 дитини загинули та понад 583 поранені, - Офіс генпрокурора

Росіяни заявляють, що нібито отримали понад 2,7 млн звернень від охочих переїхати до Росії з більш ніж 2 тисяч населених пунктів України.
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Топ коментарі
+35
Крадуть, бо їм потрібна нормальна генетика.
Навіть кремлівському бидлу стало очевиденим, що кацапська, то збочене, злодійкувати лайно.
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19.06.2022 12:02
+24
параша своїм людям не може забезпечити нормальне життя то ще й всім сусідам хоче спаганити
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19.06.2022 11:58
+23
Зелена влада звернулась до міжнародних організацій з приводу кіднепінгу?
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19.06.2022 11:59
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Для початку: рашисти завжди вруть та значно перебільшують, або применшують.
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19.06.2022 11:58 Відповісти
Х**лостан заперечує існування українського народу. Ми для кремля "іспорченниє русскіє".
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19.06.2022 13:14 Відповісти
Повернення кордонів станом на 2013, повернення всіх викрадених діточок, а вже потім із сатаністами вести перемовини про строки сплати рерарацій
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19.06.2022 15:10 Відповісти
параша своїм людям не може забезпечити нормальне життя то ще й всім сусідам хоче спаганити
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19.06.2022 11:58 Відповісти
Крадуть, бо їм потрібна нормальна генетика.
Навіть кремлівському бидлу стало очевиденим, що кацапська, то збочене, злодійкувати лайно.
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19.06.2022 12:02 Відповісти
Вони крадуть, щоб Україна не мала майбутнього покоління. Тому і гвалтують дівчаток аби ті ніколи в житті не хотіли статевих відносин
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19.06.2022 12:06 Відповісти
Сьогодні, 19 червня, - Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту

‼️У російсько-українській війні факти застосування сексуального насильства мали місце з 2014 року. Але після повномасштабного вторгнення рф війська агресора застосовують сексуальне насилля саме як метод ведення війни в небачених раніше масштабах - зокрема, для залякування, помсти чи «покарання» цивільного населення на окупованих територіях. Сексуальне насилля застосовується до жінок, чоловіків та дітей.

☝️Водночас це не вперше, коли війська, керовані Москвою, масштабно, з кричущою жорстокістю і відчуттям безкарності використовують сексуальне насильство як тактику ведення бойових дій. Найбільш яскравий приклад з минулого - завершальний етап німецько-радянської війни 1941-1945 років, коли радянські війська увійшли до Німеччини. https://t.me/********/467
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19.06.2022 12:17 Відповісти
Вони так все ХХ століття робили. рашка тримається виключно на тероризмі і репресіях. Без цього вона не здатна існувати.
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19.06.2022 12:30 Відповісти
Десь читав, що у них завдання викрасти десять дітей за кожного вбитого орка. Цифри дивовижним чином збігаються 🙁
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19.06.2022 15:27 Відповісти
Зелена влада звернулась до міжнародних організацій з приводу кіднепінгу?
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19.06.2022 11:59 Відповісти
А шо на це скаже Zeкоманда?! чорножопа хламідія і далі буде знімати санкції з рашистських олігархів, баканов з бенедіктовою - бігати за порошенко, а Zeлох - буде роздавати паспорти всім кацапам?!!
Курва, коли це ****** рашистське шапіто95 оголосить парашию - країною-терористом?!!!
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19.06.2022 12:03 Відповісти
Зевладі начхати на наших дітей , - головне що вони своіх дітей із сім'ями
вивезли з краіни , за кілька днів до війни , тобто знали досеменно
про напад , але готували нас до шашликів !
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19.06.2022 12:29 Відповісти
ЗАКОН УКРАЇНИ (набрання чинності відбулась 12.06.2022)

Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну

Стаття 2.
1. Російська Федерація є державою-терористом
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19.06.2022 12:58 Відповісти
Кто-то еще хочет переговоров?
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19.06.2022 12:10 Відповісти
Ті, хто українці-повернуться. А "скрєпішєй" і так треба було виганяти.
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19.06.2022 12:10 Відповісти
Рашисти викрали кілька тисяч українських дітей-сиріт, яких не вважав за потрібне вчасно евакуювати батько нації Зеленський. Свою Лєнку і дітей вивіз з країни, а дітей-сиріт віддав окупантам.
Ці діти не в змозі повернутись в Україну.
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19.06.2022 12:54 Відповісти
Хоуть поправити свою монгольську генетику.
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19.06.2022 12:18 Відповісти
Якщо це є правдою , то це пі@ ець , інакше це неможливо прокоментувати , а тим більше повірити в таку кількість викрадених дітей!

Кацапи , ви злодюги і вбивці , але знайте , що ми ніколи вам цього
не забудемо і
не пробачимо , а діточок своїх повернемо !!
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19.06.2022 12:26 Відповісти
Той,хто хоче переїхати на Росію,має це зробити негайно. Є в нас,нажаль,люди,які дивляться Соловйов та,ненавидять Україну але й їхати нікуди не збираються. От кого потрібно депортувати. Хоч їх і небагато.
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19.06.2022 12:32 Відповісти
суки бл***.... наших воруют...а своих гнить оставили (на границе полные рефрижераторы с руцкими чьими-то детьми...никому не нужными)
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19.06.2022 12:33 Відповісти
А мы здесь нипгичом.
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19.06.2022 13:01 Відповісти
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19.06.2022 13:07 Відповісти
За 2,5 роки Зе-влада так і не вирішила питання з громадянством.
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19.06.2022 13:16 Відповісти
Хороший обмен 32000 алкоголиков на 307000 здоровых детей и плюс их родители.
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19.06.2022 13:19 Відповісти
Мозги включите: вывезли они почти 2 млн украинских граждан ( включая детей )… Сейчас они в ускоренном темпе дают им гражданство и распора России. Далее было заявлено, что те кто хочет - могут возвращаться … т.е. в Украину вернутся уже де-юре граждане РФ!!! А дальше по отработанному сценарию : Путин заявит , что защищает граждан РФ . Это ход конем. Ему мы нах не нужны … нужна территория . І не важливо буде якою мовою ти розмовляєшь , бо в 2-х млн. будуть паспорта рашки. Так що думайте панове ..
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19.06.2022 13:26 Відповісти
Ти тільки забув одну річ - через півроку у парашиї взагалі не буде армії, бо всю її перемолотять в Україні.
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19.06.2022 14:02 Відповісти
тому їм буде потрібна пауза для підготовки нової загарбницької війни,подивимося як будуть діяти наші політики..
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19.06.2022 14:32 Відповісти
вони крадуть все підряд,для імперії рашистів люди це звичайний ресурс який буде використано у війнах,так завжди було..
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19.06.2022 14:30 Відповісти
Хорошо что хоть доктор лиза сдохла. та детей по частям продавала.
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19.06.2022 15:00 Відповісти
Етапировані.
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19.06.2022 15:23 Відповісти
У кацапов рождаемость стабильно идёт вниз. Восполнить недостающее не получается, свой "материал" давно утонул в шмурдяке. Вот и крадёт детей как в давние времена.
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19.06.2022 23:38 Відповісти
 
 