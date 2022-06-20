Російські окупанти обстріляли Харків і область, поранено трьох дітей, - Нацполіція
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Росіяни завдали ударів по Харкову і області, унаслідок чого поранень зазнали троє дітей.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ГУ НП у Харківській області Володимир Тимошко.
"Щодня в Харкові та області не вщухають ракетні та артилерійські обстріли мирних мешканців регіону. Протягом минулого дня військові Російської Федерації завдали ударів по місту Чугуєву, селах Харківської області Баранівка, Іванівка, Коробочкіно", йдеться в повідомленні.
Крім того, Тимошко повідомив, що вночі ворог випустив ракети по Харкову та населених пунктах передмістя.
В результаті пошкоджено приватні будинки, господарські споруди та гаражі, приміщення навчального закладу в місті Люботині.
У селі Іванівка внаслідок вибуху снаряду поранено трьох дітей.
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