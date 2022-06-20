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війна (56620) обстріл (21162) пожежа (3746) Харківщина (4289) ДСНС (4463)

Рятувальники продовжують гасити масштабну пожежу на газопереробному підприємстві на Харківщині, піротехніки ліквідували 35 ворожих боєприпасів, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пожежа,харків

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 18 оперативних виїздів, з яких 10 на ліквідацію пожеж, зокрема 2 пожежі, викликані обстрілами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

"Рятувальники продовжили гасіння пожежі, викликаної ворожим обстрілом в Ізюмському районі області 18 червня. Ще одну пожежу, пов’язану з військовими діями, загасили у селі Баранівка Золочівської ОТГ. Там горіла господарча споруда та сінник на площі 20 кв.м", - йдеться в повідомленні.

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби ліквідували 35 ворожих боєприпасів.

Також читайте: Рашисти обстріляли ракетами газопереробне підприємство на Харківщині, триває масштабна пожежа, - ОВА

Автор: Наталя Джума
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Сколько можно терпеть? Открыть огонь по тем местам откуда летят ракеты из Белгорода не пора ли?
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20.06.2022 09:38 Відповісти
 
 