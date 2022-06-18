Рашисти обстріляли ракетами газопереробне підприємство на Харківщині, триває масштабна пожежа, - ОВА

Російські окупанти обстріляли газопереробне підприємство в Ізюмському районі на Харківщині, в результаті виникла масштабна пожежа.

Про це повідомив голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"На Ізюмщині окупанти обстріляли газопереробне підприємство. Виникла масштабна пожежа, рятувальники локалізують пожежу", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За попередніми даними, рашисти влучили кількома ракетами. Постраждали також приватні будинки.

Також читайте: Понад 200 шкіл Харківщини пошкоджено чи повністю зруйновано, ще 165 опинилися в захоплених громадах, - ОВА