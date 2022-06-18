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Рашисти обстріляли ракетами газопереробне підприємство на Харківщині, триває масштабна пожежа, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дснс,обстріл,харків

Російські окупанти обстріляли газопереробне підприємство в Ізюмському районі на Харківщині, в результаті виникла масштабна пожежа.

Про це повідомив голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"На Ізюмщині окупанти обстріляли газопереробне підприємство. Виникла масштабна пожежа, рятувальники локалізують пожежу", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За попередніми даними, рашисти влучили кількома ракетами. Постраждали також приватні будинки.

Також читайте: Понад 200 шкіл Харківщини пошкоджено чи повністю зруйновано, ще 165 опинилися в захоплених громадах, - ОВА

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+11
как бы ты не крутился - свиноцабакам кацапским вслед расейскому караблю...
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18.06.2022 20:36
+6
Потому что замочить рускоговорящую пенсионерку в сортире бесполезно с военной точки зрения, а ******* по скважине или нефтепроводу в Нижневартовске нечем.
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18.06.2022 20:37
+3
"Украинские военные должны отвечать на обстрелы с территории России. На данный момент правительство США определяется с поставкой Украине ракет с радиусом действия в 300 километров" -Генерал Бен Ходжес
Уже прямім текстом !!!
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18.06.2022 21:06
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как бы ты не крутился - свиноцабакам кацапским вслед расейскому караблю...
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18.06.2022 20:36 Відповісти
Вам , клятим кацапам , за ваші варварські злодіяння в Украіні ,
буде від украінців помста прилітати , століттями 😠
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18.06.2022 22:47 Відповісти
если стреляют по невоенным целям, почему мы не отвечаем той же монетой
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18.06.2022 20:32 Відповісти
Потому что замочить рускоговорящую пенсионерку в сортире бесполезно с военной точки зрения, а ******* по скважине или нефтепроводу в Нижневартовске нечем.
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18.06.2022 20:37 Відповісти
так ж само, ще не факт, що родичі Миколи 2 не воюють проти кацапії на стороні Україгни... по теорії ймовірності цифра близька до нуля, як і соплі про "внука тієї бабки".
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18.06.2022 20:57 Відповісти
І що, таку пенсіонерку пробачити? Як оту що свого сина здала?
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18.06.2022 23:19 Відповісти
Не надо, про невинных свинособак! Они виноваты во всём, что происходит! Именно они визжали: "Если ни *****, то кто?"! Невинные блин...
Когда у них лишняя хромосома, то при чём здесь Украина? Именно они, мечтают ограбить Украину и не только унитазы скомуниздить, думают что от этого помоев в корыте станет больше и моржовая звизда сжалится над ними...
«И русский мужик, взявшись за топор, с отчаянным остервенением защищал свое рабство» - ещё Ф.Энгельс заметил!
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18.06.2022 22:02 Відповісти
они кацапы виноваты в том что сознательно выполняют преступные приказы - очень много молодых малолеток даже которые спокойно без угрызения совести убивают мирных, разрушают жилые дома
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18.06.2022 23:39 Відповісти
Да,сильно повреждён и горит Шебелинский газо-бензиновый нефтеперерабатывающий завод в н.п.Андреевка Балаклеевского р-на,несколько ракет попало в него.Очень важный был объект.
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18.06.2022 20:54 Відповісти
Жесть.
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18.06.2022 21:02 Відповісти
"Украинские военные должны отвечать на обстрелы с территории России. На данный момент правительство США определяется с поставкой Украине ракет с радиусом действия в 300 километров" -Генерал Бен Ходжес
Уже прямім текстом !!!
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18.06.2022 21:06 Відповісти
да за беспредел кацапье вонючее - должно ответить своими обьектами или лучше кораблями
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18.06.2022 23:41 Відповісти
А ось і коригувальник. Україна накопичила у сховищах понад 10 млрд кубів газу для проходження опалювального сезону, - Шмигаль Джерело: https://censor.net/ua/n3348766.
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18.06.2022 21:47 Відповісти
 
 