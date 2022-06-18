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Рашисти обстріляли ракетами газопереробне підприємство на Харківщині, триває масштабна пожежа, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти обстріляли газопереробне підприємство в Ізюмському районі на Харківщині, в результаті виникла масштабна пожежа.
Про це повідомив голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"На Ізюмщині окупанти обстріляли газопереробне підприємство. Виникла масштабна пожежа, рятувальники локалізують пожежу", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.
За попередніми даними, рашисти влучили кількома ракетами. Постраждали також приватні будинки.
Топ коментарі
+11 Великая Исландия
показати весь коментар18.06.2022 20:36
+6 Igor Butenko 2bccf522
показати весь коментар18.06.2022 20:37
+3 stanis nasvaiko
показати весь коментар18.06.2022 21:06
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Будь ласка, зачекайте...
буде від украінців помста прилітати , століттями 😠
Когда у них лишняя хромосома, то при чём здесь Украина? Именно они, мечтают ограбить Украину и не только унитазы скомуниздить, думают что от этого помоев в корыте станет больше и моржовая звизда сжалится над ними...
«И русский мужик, взявшись за топор, с отчаянным остервенением защищал свое рабство» - ещё Ф.Энгельс заметил!
Уже прямім текстом !!!