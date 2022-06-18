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Рашисты обстреляли ракетами газоперерабатывающее предприятие на Харьковщине, продолжается масштабный пожар, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дснс,обстріл,харків

Российские оккупанты обстреляли газоперерабатывающее предприятие в Изюмском районе Харьковской области, как следствие, возник масштабный пожар.

Об этом сообщил глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"На Изюмщине оккупанты обстреляли газоперерабатывающее предприятие. Возник масштабный пожар, спасатели локализуют пожар", - написал Синегубов в телеграм-канале.

По предварительным данным, рашисты попали несколькими ракетами. Пострадали также частные дома.

Читайте также: Более 200 школ Харьковщины повреждены или полностью разрушены, еще 165 оказались в захваченных общинах, - ОВА
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Топ комментарии
+11
как бы ты не крутился - свиноцабакам кацапским вслед расейскому караблю...
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18.06.2022 20:36
+6
Потому что замочить рускоговорящую пенсионерку в сортире бесполезно с военной точки зрения, а ******* по скважине или нефтепроводу в Нижневартовске нечем.
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18.06.2022 20:37
+3
"Украинские военные должны отвечать на обстрелы с территории России. На данный момент правительство США определяется с поставкой Украине ракет с радиусом действия в 300 километров" -Генерал Бен Ходжес
Уже прямім текстом !!!
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18.06.2022 21:06
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как бы ты не крутился - свиноцабакам кацапским вслед расейскому караблю...
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18.06.2022 20:36 Ответить
Вам , клятим кацапам , за ваші варварські злодіяння в Украіні ,
буде від украінців помста прилітати , століттями 😠
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18.06.2022 22:47 Ответить
если стреляют по невоенным целям, почему мы не отвечаем той же монетой
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18.06.2022 20:32 Ответить
Потому что замочить рускоговорящую пенсионерку в сортире бесполезно с военной точки зрения, а ******* по скважине или нефтепроводу в Нижневартовске нечем.
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18.06.2022 20:37 Ответить
так ж само, ще не факт, що родичі Миколи 2 не воюють проти кацапії на стороні Україгни... по теорії ймовірності цифра близька до нуля, як і соплі про "внука тієї бабки".
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18.06.2022 20:57 Ответить
І що, таку пенсіонерку пробачити? Як оту що свого сина здала?
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18.06.2022 23:19 Ответить
Не надо, про невинных свинособак! Они виноваты во всём, что происходит! Именно они визжали: "Если ни *****, то кто?"! Невинные блин...
Когда у них лишняя хромосома, то при чём здесь Украина? Именно они, мечтают ограбить Украину и не только унитазы скомуниздить, думают что от этого помоев в корыте станет больше и моржовая звизда сжалится над ними...
«И русский мужик, взявшись за топор, с отчаянным остервенением защищал свое рабство» - ещё Ф.Энгельс заметил!
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18.06.2022 22:02 Ответить
они кацапы виноваты в том что сознательно выполняют преступные приказы - очень много молодых малолеток даже которые спокойно без угрызения совести убивают мирных, разрушают жилые дома
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18.06.2022 23:39 Ответить
Да,сильно повреждён и горит Шебелинский газо-бензиновый нефтеперерабатывающий завод в н.п.Андреевка Балаклеевского р-на,несколько ракет попало в него.Очень важный был объект.
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18.06.2022 20:54 Ответить
Жесть.
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18.06.2022 21:02 Ответить
"Украинские военные должны отвечать на обстрелы с территории России. На данный момент правительство США определяется с поставкой Украине ракет с радиусом действия в 300 километров" -Генерал Бен Ходжес
Уже прямім текстом !!!
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18.06.2022 21:06 Ответить
да за беспредел кацапье вонючее - должно ответить своими обьектами или лучше кораблями
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18.06.2022 23:41 Ответить
А ось і коригувальник. Україна накопичила у сховищах понад 10 млрд кубів газу для проходження опалювального сезону, - Шмигаль Джерело: https://censor.net/ua/n3348766.
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18.06.2022 21:47 Ответить
 
 