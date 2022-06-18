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Рашисты обстреляли ракетами газоперерабатывающее предприятие на Харьковщине, продолжается масштабный пожар, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты обстреляли газоперерабатывающее предприятие в Изюмском районе Харьковской области, как следствие, возник масштабный пожар.
Об этом сообщил глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
"На Изюмщине оккупанты обстреляли газоперерабатывающее предприятие. Возник масштабный пожар, спасатели локализуют пожар", - написал Синегубов в телеграм-канале.
По предварительным данным, рашисты попали несколькими ракетами. Пострадали также частные дома.
Топ комментарии
+11 Великая Исландия
показать весь комментарий18.06.2022 20:36
+6 Igor Butenko 2bccf522
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+3 stanis nasvaiko
показать весь комментарий18.06.2022 21:06
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буде від украінців помста прилітати , століттями 😠
Когда у них лишняя хромосома, то при чём здесь Украина? Именно они, мечтают ограбить Украину и не только унитазы скомуниздить, думают что от этого помоев в корыте станет больше и моржовая звизда сжалится над ними...
«И русский мужик, взявшись за топор, с отчаянным остервенением защищал свое рабство» - ещё Ф.Энгельс заметил!
Уже прямім текстом !!!