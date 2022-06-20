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72-а бригада захопила в полон льотчика-"вагнерівця" Федорчукова, - Бутусов. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

18 червня воїни 72-ї механізованої бригади зі старого радянського переносного зенітно-ракетного комплексу "Игла" збили під Світлодарськом штурмовик Су-25 ЗС РФ і захопили в полон російського повітряного терориста.

Про це повідомив у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За його словами, ним виявився майор ПКС РФ Андрій Володимирович Федорчуков, який на допиті зізнався, що є найманцем приватної військової компанії "Вагнер", та бере участь у вбивстві українців за зарплату найманця – 205 тисяч рублів на місяць.

Федорчуков на допиті зазначив, що метою його атаки був ротний опорний пункт ЗСУ. Раніше він робив вильоти на бомбардування українських міст. Федорчуков дуже сподівається на обмін - він розуміє, що є найманцем і його можуть не виставити на обмін, і він може постраждати за свої злочини. До "вагнерівців" в Україні особливий рахунок, у цих руки по лікоть у крові, вони - фахівці з убивства мирних жителів.

"З цікавого - російська авіація має великі проблеми з навігацією. У Федорчукова був із собою навігатор "Гармін", і смартфон із програмою "Пронебо", щоб мати більш точну навігцію, ніж бортові навігаційні засоби ПКС РФ. Не довіряють своєму "Глонас", все б ним американським користуватися. Цікаво, скільки "Гармінів" використовується ЗС РФ і чи американці можуть відстежити їх пересування? Це були б цінні дані", - зазначає Бутусов.

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Крім того, він зазначає, що також важливо, що через великі втрати бойових літаків і вертольотів ЗС РФ почали наймати льотчиків, яких у них уже не вистачає. Зрозуміло, полонений найманець "Вагнера" ​​- це важливий приз. Варто показати, до яких страшних наслідків призводить російський повітряний терор.

На фото російський терорист Федорчуков родом із Владивостока, ось він на фото зі своєю родиною, яку він утримує, скидаючи бомби на українських жінок та дітей, знищуючи наші міста.

72-а бригада захопила в полон льотчика-вагнерівця Федорчукова, - Бутусов 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+53
приговорить к высшей мере наказания
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20.06.2022 09:51
+33
Хряк, свиноматка і два помьйота...
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20.06.2022 10:05
+30
Федорчук став ФедорчукОВ....

Таких пдарасів, які соромилися свого походження і русифікували свої прізвища... в полон брати не треба.... Це саме найкончініше, що може бути....гірше навіть за цапа-москаля
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20.06.2022 10:10
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раніш казали "поскреби русского - найдешь татарина". Баширов, Юнусов, Тургенев, Юлдашев, Бусаев, Сафин - все татарские фамилии
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20.06.2022 14:54 Відповісти
Гнида, ще й мабуть кров має українську, манкурт...
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20.06.2022 14:59 Відповісти
Припудренный ливер , там все такие ******...
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20.06.2022 15:05 Відповісти
ФедорчукОВ - оці гниди найнебезпечніші, на рівні підсвідомості ці суки розуміють якого вони роду і ненавидять нас ще більше. Позстріляти намісці не прогадаєте точно
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20.06.2022 16:25 Відповісти
А чому на фотці Потап?
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20.06.2022 16:32 Відповісти
Потому, что ты в глаза долбишся.
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20.06.2022 17:53 Відповісти
А чого ти таке бидло Андрюша?Ще й без почуття гумору?
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20.06.2022 18:18 Відповісти
к сожалению поменяют, и будет снова бомбить наши города
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20.06.2022 16:54 Відповісти
Треба робити ампутації кінцівок, типу такий прилетів, ми ні - ні.
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20.06.2022 22:57 Відповісти
ФедорчукОВ!
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20.06.2022 18:12 Відповісти
Ну норм.. Наш хлоп забацав десь на вахті. А щоб скрєпно, тому і "ОВ".
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20.06.2022 20:56 Відповісти
Семейство кнуров
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20.06.2022 18:46 Відповісти
відрубіть йому голову
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20.06.2022 19:20 Відповісти
Воистину деньги не пахнут.
Папка на деньги за убиенных людей дочурке и сынишке покупает подарки. Телефон там дорогой. Чтобы в школе не стыдно было. Папка по заграницам мотается.
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20.06.2022 19:39 Відповісти
УРОДЫ... Снаружи и внутри...
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20.06.2022 19:50 Відповісти
Зря.... Верещучка и ОП поменяют на гражданского....
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20.06.2022 20:29 Відповісти
Зря.... Верещучка и ОП поменяют на гражданского....
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20.06.2022 20:30 Відповісти
То у них і льоччікі єсть? Ніфіґасє упаковані комерси...
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20.06.2022 20:31 Відповісти
гармин отследить невозможно. это пассивное устройство оно только принимает сигналы. если он пользуется навигацией смартфона подключенного к сети, то да можно. Но я думаю что его смартфон также отключен от сети и он пользуется оффлайн картами..
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20.06.2022 22:11 Відповісти
США легко может перенастроить GPS спутники для работы в особом режиме над территорией отдельных государств. Проблема в том, что и США и мы тоже этой системой пользуемся. На случай войн должна быть особая система спутниковой навигации, не доступная всем и вся. И возможно она есть, не исключаю, что и сутники Маска и спутники глобальной тедлефонии умеют это делать.
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21.06.2022 07:03 Відповісти
теоретически можно отключать навигацию над Украиной когда в воздухе большое число росеянских самолетов , но тогда для ЗСУ пользующей ГПС тоже будет навигация потеряна. в данной ситуации можно блокировать обновление карт через интернет для **** из россии. это проще. можно им вирусы засылать через апдейт.
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20.06.2022 22:16 Відповісти
у росіян є глонас. військові використовують більш точний джпс або глонас він і є зашифрований
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21.06.2022 11:11 Відповісти
чому США до цих пір дозволяє своїм супутникам навігації транслювати сигнали над територією паРаші??? Супутники навігації МАЮТЬ БУТИ ВІДКЛЮЧЕНІ під час прольоту над територією спадкоємця тюрми народів! В тюрмі навігація НЕ ПОТРІБНА.
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20.06.2022 22:19 Відповісти
Так американці і не тільки можуть відстежувати їх переміщення.
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21.06.2022 06:01 Відповісти
При попытке к бегству... и весь разговор.
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21.06.2022 09:11 Відповісти
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