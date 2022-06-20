Втрачено контроль над Метьолкіним поблизу Сєверодонецька, - Гайдай

Втрачено контроль над Метьолкіним поблизу Сєверодонецька, а в промзоні міста - пекло від обстрілів.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, рашисти посилили артилерійські та авіаційні обстріли. Потужно росіяни гатять по Сєверодонецькій промзоні та околицях міста. Те саме в районах Тошківки та Устинівки, бо окупанти хочуть здійснити там прорив, і задля цього стягнули туди велику кількість техніки

"Бої точаться в багатьох селищах навколо Сєвєродонецька та Лисичанська. На жаль, зараз ми не контролюємо Метьолкіне поблизу обласного центру. Орки продовжують використовувати "повзучу" тактику - Луганщину винищують з усієї можливою зброї", - зауважив очільник регіону.

Також він зазначив, що "тиха" евакуація триває з Лисичанська силами працівників військових адміністрацій, поліцейських, рятувальників та волонтерів. З населених пунктів, де тривають активні бойові дії, людей вивозять військові на броньованій техніці.

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"Наші захисники мають успіхи у вуличних боях, однак ворожа артилерія переважає. Лисичанськ рашисти нищать наперед, розуміючи, що оборону міста не подужають. В руйнації оркам допомагають місцеві зрадники - вони коригують вогонь по будівлях, де переховуються люди та важливих структурах для життєдіяльності. Втрачений населений пункт - це НЕ означає "програна війна". Луганщину будуть боронити до останнього, ми будемо стримувати орду, скільки це буде треба", - резюмує Гайдай.