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Втрачено контроль над Метьолкіним поблизу Сєверодонецька, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сєверодонецьк

Втрачено контроль над Метьолкіним поблизу Сєверодонецька, а в промзоні міста - пекло від обстрілів.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, рашисти посилили артилерійські та авіаційні обстріли. Потужно росіяни гатять по Сєверодонецькій промзоні та околицях міста. Те саме в районах Тошківки та Устинівки, бо окупанти хочуть здійснити там прорив, і задля цього стягнули туди велику кількість техніки

"Бої точаться в багатьох селищах навколо Сєвєродонецька та Лисичанська. На жаль, зараз ми не контролюємо Метьолкіне поблизу обласного центру. Орки продовжують використовувати "повзучу" тактику - Луганщину винищують з усієї можливою зброї", - зауважив очільник регіону.

Також він зазначив, що "тиха" евакуація триває з Лисичанська силами працівників військових адміністрацій, поліцейських, рятувальників та волонтерів. З населених пунктів, де тривають активні бойові дії, людей вивозять військові на броньованій техніці.

Читайте: Рашисти завдали три авіаудари навколо Лисичанська, у Сєверодонецьку без зупину тривають бої , - Гайдай. ФОТО

"Наші захисники мають успіхи у вуличних боях, однак ворожа артилерія переважає. Лисичанськ рашисти нищать наперед, розуміючи, що оборону міста не подужають. В руйнації оркам допомагають місцеві зрадники - вони коригують вогонь по будівлях, де переховуються люди та важливих структурах для життєдіяльності. Втрачений населений пункт - це НЕ означає "програна війна". Луганщину будуть боронити до останнього, ми будемо стримувати орду, скільки це буде треба", - резюмує Гайдай. 

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+13
"В руйнації оркам допомагають місцеві зрадники - вони коригують вогонь по будівлях, де переховуються люди та важливих структурах для життєдіяльності". У кого-то еще есть сомнения, что оставшиеся не ждут сруцкого мира? Сидеть под постоянными обстрелами в вонючих подвалах, в антисанитарных условиях, без света и воды, даже часто с детьми. Допустим небольшой процент из них одинокие старики, тяжелобольные, инвалиды. Но и то, даже таким категориям помагают выехать. Можно подумать остальные люди, что уже эвакуировались, исключительно все при деньгах, все имеют родственников по Украине и переселились в пятизвездочные отели. Поэтому отговорки, ой у людей нет денег, да кому они где нужны, уже не катят. И хлопцы с передовой это подтверждают, что опасаются этих людишек, отказавшихся от эвакуации и сидящих под бомбежками, каждый второй - зрадник. Жаль только пацанов, что оставляют свои жизни и здоровье там, делятся гуманитаркой, всячески помагают, а эти крысы из подвалов потом будут рассказывать по гамносраша тв, ой биндеровцы, ой фашисты, по нам стреляли.
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20.06.2022 10:38
+11
а в это время: На острове Змеиный прогремели десятки взрывов и вспыхнул пожар. опять много курят в неположенном месте...
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20.06.2022 10:17
+10
Я как диванный эксперд, хочу сказать следующее. Я вижу что орки молча, продвигаются, и через день какое-то очередное село оказывается захваченым. А с нашей стороны, через день продвигаются на 10 км к Херсону, трубят об этом "контрнаступление, контрнаступление", а реально как были два месяца назад 20км до Херсона, так них..а неизменилось. Или не так?
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20.06.2022 10:33
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Стесняюсь спросить - какие выводы сделаны? О чем эти выводы? И кто их, эти выводы, делал исходя их чего?
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20.06.2022 10:19 Відповісти
Їх кожен робить для себе. Виходячи з того, що бачить та чує.
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20.06.2022 10:24 Відповісти
Это слишком расплывчато. Если выводы сделаны - огласите эти выводы. Сейчас такое время, что вывод одного человека может не совпадать с мнением большинства. Так какие выводы вы уже сделали?
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20.06.2022 10:28 Відповісти
При чем здесь "зрада"? Вот такие, как это - серый - "це ж пИрИмога" - вот такие и есть корректировщиками и стукачами. Вот в этом большая проблема.
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20.06.2022 10:17 Відповісти
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20.06.2022 10:23 Відповісти
Я как диванный эксперд, хочу сказать следующее. Я вижу что орки молча, продвигаются, и через день какое-то очередное село оказывается захваченым. А с нашей стороны, через день продвигаются на 10 км к Херсону, трубят об этом "контрнаступление, контрнаступление", а реально как были два месяца назад 20км до Херсона, так них..а неизменилось. Или не так?
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20.06.2022 10:33 Відповісти
А я жду о ніщивних ударах по ворогу и контрнаступлениях аж до Севастополя.
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20.06.2022 10:36 Відповісти
Для кого він це каже ?
Метьолкіне було втрачене в ніч на суботу. Зараз понеділок.
Пан Гайдай вирішив розказати нам новини за суботу ?
А шо зараз там твориться розказати нехоче ?
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20.06.2022 10:14 Відповісти
Що зараз, розкаже через два дні.У нас військовий стан.
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20.06.2022 10:17 Відповісти
Мабуть, це не реаліті-шоу, не все можна...
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20.06.2022 10:20 Відповісти
Туда-сюда народ ездит по оккупированной территории со Старобельска в Северодонецк-Метелкино как как дня три уже. А он разродился втрачен. Он зелёной властью *******.
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20.06.2022 10:35 Відповісти
а в это время: На острове Змеиный прогремели десятки взрывов и вспыхнул пожар. опять много курят в неположенном месте...
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20.06.2022 10:17 Відповісти
Довгоочікувані новини про Зміїний. Сподіваюсь, паління для орків виявилось дуже шкідливим.
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20.06.2022 10:22 Відповісти
Толку с того Змеиного .На донбассе нужно что -то делать и не терять населённые пункты ,а наоборот освобождать
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20.06.2022 10:35 Відповісти
так допоможи чого тут строчиш посилаеш хлопців
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20.06.2022 10:50 Відповісти
Там вже немає населених пунктів. А військових треба берегти.
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20.06.2022 11:06 Відповісти
На острове Змеиный наших людей нет, а в захваченном Херсоне 270 тысяч украинцев в окупации. Если за две недели в Буче сколько злодеяний было сделано русскими? страншно представить что за эти месяцы сколько произошло в Херсоне
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20.06.2022 10:46 Відповісти
людей там может и нет, но русня сидящая на Змеином и вооруженная до зубов - всегда будет держать за горло наш морской торговый путь. Никакого существенного экспорта и импорта не будет если у нас будет напротив Одессы стоять Змеиный с русскими ракетами и ПВО. И это не только про зерно, но и удобрения, топливо, железная руда и прокат
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20.06.2022 12:22 Відповісти
морской торговый путь? тот который заминирован как и остальная часть черного моря? Неподсажеш, какая страна пошлет свои торговые суда в зону боевых действий? Русские ракеты летят с крыма, если ты не знал дальность калибров 2000км, это с Крыма, через Киев и Беларусь, до Риги 1500км. , угу, необязательно их запускать со змеиного, это неизменит, ничего.
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21.06.2022 07:26 Відповісти
Это печально. Сирийско -Грозненская тактика выпаливания пока этой плешивой твари удается. Не зря мразина Ходаковский так этим козырял. Понятно, что нам не хватает артиллерии, но надо что то менять. Ибо они будут стирать город за городом, как мой Рубежном, ради только того, чтобы повесить свою ссаную тряпку.
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20.06.2022 10:31 Відповісти
А чем менять асфальтоукладчиками, будут их запускать или пугать. Так их за границу выгнали,они личные и дорогие.
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20.06.2022 10:38 Відповісти
зараз дороги відіграют велику справу - бистро міняеться логістика нема доріг нема логістики а це житя зсу і відійшли стого метелкіно парні вони знают що роблять -- і причому тут зелена власть - прировняв самовар до баняка
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20.06.2022 10:47 Відповісти
Ну так рассуждать можно сразу перейти Днепр, на высоком берегу Днепра лучше обороняться. А лучше за Збруч или ,нет в карпатских горах обороняться - как швейцарцы будем. Понятно что его не стоило оборонять и не Рубежное и Северодонецк. А вот стоять на высотах Сватово и Старобельска как немцы и расстреливать совковую армию можно было пол года, даже москалей до границы обстреливать. А сейчас продавят москали Северск и все котел Лисичанску хоть высота хоть не высота.
"А так да оно то конечно потому что, что ж."
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20.06.2022 11:18 Відповісти
Снаряды 152 мм надо искать срочно - и отвечать...
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20.06.2022 12:06 Відповісти
Хм ...Вроде бы ещё в суботу говорили ,что рашисты сумели в это Метёлкино зайти но потом их оттуда выбили .Врали нам значит получается и этот нп ещё тогда захватили
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20.06.2022 10:34 Відповісти
"В руйнації оркам допомагають місцеві зрадники - вони коригують вогонь по будівлях, де переховуються люди та важливих структурах для життєдіяльності". У кого-то еще есть сомнения, что оставшиеся не ждут сруцкого мира? Сидеть под постоянными обстрелами в вонючих подвалах, в антисанитарных условиях, без света и воды, даже часто с детьми. Допустим небольшой процент из них одинокие старики, тяжелобольные, инвалиды. Но и то, даже таким категориям помагают выехать. Можно подумать остальные люди, что уже эвакуировались, исключительно все при деньгах, все имеют родственников по Украине и переселились в пятизвездочные отели. Поэтому отговорки, ой у людей нет денег, да кому они где нужны, уже не катят. И хлопцы с передовой это подтверждают, что опасаются этих людишек, отказавшихся от эвакуации и сидящих под бомбежками, каждый второй - зрадник. Жаль только пацанов, что оставляют свои жизни и здоровье там, делятся гуманитаркой, всячески помагают, а эти крысы из подвалов потом будут рассказывать по гамносраша тв, ой биндеровцы, ой фашисты, по нам стреляли.
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20.06.2022 10:38 Відповісти
Эти ждут чтобы пограбить своих соседей. Они знают где что у кого есть и можно взять и продать. Потом пожить по-настоящему. ..Если доживут.
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20.06.2022 11:37 Відповісти
Пока Зеленский и кодло с половиной предателей в своем составе будут оставаться у власти. Радикальных прорывов и тем более полной победы не будет - даже потому что запад не позволит. Вопрос в другом как их убрать так, что бы не допустить вакуума власти и сохранить стабильной украину.
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20.06.2022 10:40 Відповісти
Извиняюсь, а кого вы видите вместо Зеленского?
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20.06.2022 10:49 Відповісти
Я згоден на хунту.
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20.06.2022 11:12 Відповісти
Хунта фореве
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20.06.2022 11:22 Відповісти
Націоналістів.
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20.06.2022 12:57 Відповісти
думаю с компанией зе, амеры периодически проводят профилактические беседы, чтоб не сорвался с цепи. Баламутить сейчас опасно и рисковано. После того как с Пуйлом разберуться, займутся за Слуг Бени, и повытрушивают им карманчики. Только прийдет весна, и начнутся посадки. Правда она как солнце, а оно всегда восходит
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20.06.2022 10:53 Відповісти
и таких как ты дебилов-73%
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20.06.2022 10:47 Відповісти
Ничего не поделаешь, в отличие от Херсона и Запорожья под Северодонецком максимальное количество своих сил и артиллерии (даже часть сняли от Запорожья). Наверное придется оставить и Северодонецк и отойти к Лисичанску. Но мы не знаем чего это будет стоить по потерям, а это весьма немаловажно (а не только занятые территории, они занимаются временно, а потери это уже факт)
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20.06.2022 10:51 Відповісти
Програмер остаётся на стороне Украины. а как известно "жернова Бога мелят медленно но верно"(С) для истории время течёт по другому, чем для людей. оглянитесь в прошлое, наберитесь терпения. время показало, что развал империй - это обьективный исторический процесс. сегодня идёт развал последней, причём теперь уже - недоимперии. проблема этой войны - пропарашное руководство страны во главе с дерьмаком и его оп-ной кротовней, сливающей вживую всё и вся своему кумиру *****. но ЗСУ не на стороне этой швали и их пособников на местах .
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20.06.2022 10:57 Відповісти
Наконец-то гегемония США побеждена в Метелкино. Да здравствует многополярный мир!
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20.06.2022 12:28 Відповісти
 
 