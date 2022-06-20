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Утрачен контроль над Метелкиным вблизи Северодонецка, - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сєверодонецьк

Утрачен контроль над Метелкиным вблизи Северодонецка, а в промзоне города - ад от обстрелов.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, рашисты усилили артиллерийские и авиационные обстрелы. Россияне мощно бьют по Северодонецкой промзоне и окрестностям города. То же самое в районах Тошковки и Устиновки, потому что оккупанты хотят совершить там прорыв, и для этого стянули туда большое количество техники.

"Бои идут во многих поселках вокруг Северодонецка и Лисичанска. К сожалению, сейчас мы не контролируем Метелкино вблизи областного центра. Орки продолжают использовать "ползучую" тактику - Луганщину истребляют из всего возможного оружия", - отметил глава региона.

Также он отметил, что "тихая" эвакуация продолжается из Лисичанска силами работников военных администраций, полицейских, спасателей и волонтеров. Из населенных пунктов, где продолжаются активные боевые действия, людей вывозят военные на бронированной технике.

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"Наши защитники преуспевают в уличных боях, однако враждебная артиллерия преобладает. Лисичанск рашисты уничтожают наперед, понимая, что оборону города не осилят. В разрушении оркам помогают местные предатели – они корректируют огонь по зданиям, где скрываются люди и важным структурам для жизнедеятельности. Утраченный населенный пункт - это не означает "проигранная война". Луганщину будут защищать до последнего, мы бцдем сдерживать орду, сколько это будет нужно", - резюмирует Гайдай.
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Топ комментарии
+13
"В руйнації оркам допомагають місцеві зрадники - вони коригують вогонь по будівлях, де переховуються люди та важливих структурах для життєдіяльності". У кого-то еще есть сомнения, что оставшиеся не ждут сруцкого мира? Сидеть под постоянными обстрелами в вонючих подвалах, в антисанитарных условиях, без света и воды, даже часто с детьми. Допустим небольшой процент из них одинокие старики, тяжелобольные, инвалиды. Но и то, даже таким категориям помагают выехать. Можно подумать остальные люди, что уже эвакуировались, исключительно все при деньгах, все имеют родственников по Украине и переселились в пятизвездочные отели. Поэтому отговорки, ой у людей нет денег, да кому они где нужны, уже не катят. И хлопцы с передовой это подтверждают, что опасаются этих людишек, отказавшихся от эвакуации и сидящих под бомбежками, каждый второй - зрадник. Жаль только пацанов, что оставляют свои жизни и здоровье там, делятся гуманитаркой, всячески помагают, а эти крысы из подвалов потом будут рассказывать по гамносраша тв, ой биндеровцы, ой фашисты, по нам стреляли.
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20.06.2022 10:38
+11
а в это время: На острове Змеиный прогремели десятки взрывов и вспыхнул пожар. опять много курят в неположенном месте...
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20.06.2022 10:17
+10
Я как диванный эксперд, хочу сказать следующее. Я вижу что орки молча, продвигаются, и через день какое-то очередное село оказывается захваченым. А с нашей стороны, через день продвигаются на 10 км к Херсону, трубят об этом "контрнаступление, контрнаступление", а реально как были два месяца назад 20км до Херсона, так них..а неизменилось. Или не так?
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20.06.2022 10:33
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Стесняюсь спросить - какие выводы сделаны? О чем эти выводы? И кто их, эти выводы, делал исходя их чего?
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20.06.2022 10:19 Ответить
Їх кожен робить для себе. Виходячи з того, що бачить та чує.
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20.06.2022 10:24 Ответить
Это слишком расплывчато. Если выводы сделаны - огласите эти выводы. Сейчас такое время, что вывод одного человека может не совпадать с мнением большинства. Так какие выводы вы уже сделали?
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20.06.2022 10:28 Ответить
При чем здесь "зрада"? Вот такие, как это - серый - "це ж пИрИмога" - вот такие и есть корректировщиками и стукачами. Вот в этом большая проблема.
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20.06.2022 10:17 Ответить
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20.06.2022 10:23 Ответить
Я как диванный эксперд, хочу сказать следующее. Я вижу что орки молча, продвигаются, и через день какое-то очередное село оказывается захваченым. А с нашей стороны, через день продвигаются на 10 км к Херсону, трубят об этом "контрнаступление, контрнаступление", а реально как были два месяца назад 20км до Херсона, так них..а неизменилось. Или не так?
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20.06.2022 10:33 Ответить
А я жду о ніщивних ударах по ворогу и контрнаступлениях аж до Севастополя.
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20.06.2022 10:36 Ответить
Для кого він це каже ?
Метьолкіне було втрачене в ніч на суботу. Зараз понеділок.
Пан Гайдай вирішив розказати нам новини за суботу ?
А шо зараз там твориться розказати нехоче ?
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20.06.2022 10:14 Ответить
Що зараз, розкаже через два дні.У нас військовий стан.
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20.06.2022 10:17 Ответить
Мабуть, це не реаліті-шоу, не все можна...
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20.06.2022 10:20 Ответить
Туда-сюда народ ездит по оккупированной территории со Старобельска в Северодонецк-Метелкино как как дня три уже. А он разродился втрачен. Он зелёной властью *******.
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20.06.2022 10:35 Ответить
а в это время: На острове Змеиный прогремели десятки взрывов и вспыхнул пожар. опять много курят в неположенном месте...
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20.06.2022 10:17 Ответить
Довгоочікувані новини про Зміїний. Сподіваюсь, паління для орків виявилось дуже шкідливим.
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20.06.2022 10:22 Ответить
Толку с того Змеиного .На донбассе нужно что -то делать и не терять населённые пункты ,а наоборот освобождать
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20.06.2022 10:35 Ответить
так допоможи чого тут строчиш посилаеш хлопців
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20.06.2022 10:50 Ответить
Там вже немає населених пунктів. А військових треба берегти.
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20.06.2022 11:06 Ответить
На острове Змеиный наших людей нет, а в захваченном Херсоне 270 тысяч украинцев в окупации. Если за две недели в Буче сколько злодеяний было сделано русскими? страншно представить что за эти месяцы сколько произошло в Херсоне
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20.06.2022 10:46 Ответить
людей там может и нет, но русня сидящая на Змеином и вооруженная до зубов - всегда будет держать за горло наш морской торговый путь. Никакого существенного экспорта и импорта не будет если у нас будет напротив Одессы стоять Змеиный с русскими ракетами и ПВО. И это не только про зерно, но и удобрения, топливо, железная руда и прокат
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20.06.2022 12:22 Ответить
морской торговый путь? тот который заминирован как и остальная часть черного моря? Неподсажеш, какая страна пошлет свои торговые суда в зону боевых действий? Русские ракеты летят с крыма, если ты не знал дальность калибров 2000км, это с Крыма, через Киев и Беларусь, до Риги 1500км. , угу, необязательно их запускать со змеиного, это неизменит, ничего.
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21.06.2022 07:26 Ответить
Это печально. Сирийско -Грозненская тактика выпаливания пока этой плешивой твари удается. Не зря мразина Ходаковский так этим козырял. Понятно, что нам не хватает артиллерии, но надо что то менять. Ибо они будут стирать город за городом, как мой Рубежном, ради только того, чтобы повесить свою ссаную тряпку.
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20.06.2022 10:31 Ответить
А чем менять асфальтоукладчиками, будут их запускать или пугать. Так их за границу выгнали,они личные и дорогие.
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20.06.2022 10:38 Ответить
зараз дороги відіграют велику справу - бистро міняеться логістика нема доріг нема логістики а це житя зсу і відійшли стого метелкіно парні вони знают що роблять -- і причому тут зелена власть - прировняв самовар до баняка
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20.06.2022 10:47 Ответить
Ну так рассуждать можно сразу перейти Днепр, на высоком берегу Днепра лучше обороняться. А лучше за Збруч или ,нет в карпатских горах обороняться - как швейцарцы будем. Понятно что его не стоило оборонять и не Рубежное и Северодонецк. А вот стоять на высотах Сватово и Старобельска как немцы и расстреливать совковую армию можно было пол года, даже москалей до границы обстреливать. А сейчас продавят москали Северск и все котел Лисичанску хоть высота хоть не высота.
"А так да оно то конечно потому что, что ж."
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20.06.2022 11:18 Ответить
Снаряды 152 мм надо искать срочно - и отвечать...
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20.06.2022 12:06 Ответить
Хм ...Вроде бы ещё в суботу говорили ,что рашисты сумели в это Метёлкино зайти но потом их оттуда выбили .Врали нам значит получается и этот нп ещё тогда захватили
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20.06.2022 10:34 Ответить
"В руйнації оркам допомагають місцеві зрадники - вони коригують вогонь по будівлях, де переховуються люди та важливих структурах для життєдіяльності". У кого-то еще есть сомнения, что оставшиеся не ждут сруцкого мира? Сидеть под постоянными обстрелами в вонючих подвалах, в антисанитарных условиях, без света и воды, даже часто с детьми. Допустим небольшой процент из них одинокие старики, тяжелобольные, инвалиды. Но и то, даже таким категориям помагают выехать. Можно подумать остальные люди, что уже эвакуировались, исключительно все при деньгах, все имеют родственников по Украине и переселились в пятизвездочные отели. Поэтому отговорки, ой у людей нет денег, да кому они где нужны, уже не катят. И хлопцы с передовой это подтверждают, что опасаются этих людишек, отказавшихся от эвакуации и сидящих под бомбежками, каждый второй - зрадник. Жаль только пацанов, что оставляют свои жизни и здоровье там, делятся гуманитаркой, всячески помагают, а эти крысы из подвалов потом будут рассказывать по гамносраша тв, ой биндеровцы, ой фашисты, по нам стреляли.
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20.06.2022 10:38 Ответить
Эти ждут чтобы пограбить своих соседей. Они знают где что у кого есть и можно взять и продать. Потом пожить по-настоящему. ..Если доживут.
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20.06.2022 11:37 Ответить
Пока Зеленский и кодло с половиной предателей в своем составе будут оставаться у власти. Радикальных прорывов и тем более полной победы не будет - даже потому что запад не позволит. Вопрос в другом как их убрать так, что бы не допустить вакуума власти и сохранить стабильной украину.
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20.06.2022 10:40 Ответить
Извиняюсь, а кого вы видите вместо Зеленского?
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20.06.2022 10:49 Ответить
Я згоден на хунту.
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20.06.2022 11:12 Ответить
Хунта фореве
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20.06.2022 11:22 Ответить
Націоналістів.
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20.06.2022 12:57 Ответить
думаю с компанией зе, амеры периодически проводят профилактические беседы, чтоб не сорвался с цепи. Баламутить сейчас опасно и рисковано. После того как с Пуйлом разберуться, займутся за Слуг Бени, и повытрушивают им карманчики. Только прийдет весна, и начнутся посадки. Правда она как солнце, а оно всегда восходит
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20.06.2022 10:53 Ответить
и таких как ты дебилов-73%
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20.06.2022 10:47 Ответить
Ничего не поделаешь, в отличие от Херсона и Запорожья под Северодонецком максимальное количество своих сил и артиллерии (даже часть сняли от Запорожья). Наверное придется оставить и Северодонецк и отойти к Лисичанску. Но мы не знаем чего это будет стоить по потерям, а это весьма немаловажно (а не только занятые территории, они занимаются временно, а потери это уже факт)
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20.06.2022 10:51 Ответить
Програмер остаётся на стороне Украины. а как известно "жернова Бога мелят медленно но верно"(С) для истории время течёт по другому, чем для людей. оглянитесь в прошлое, наберитесь терпения. время показало, что развал империй - это обьективный исторический процесс. сегодня идёт развал последней, причём теперь уже - недоимперии. проблема этой войны - пропарашное руководство страны во главе с дерьмаком и его оп-ной кротовней, сливающей вживую всё и вся своему кумиру *****. но ЗСУ не на стороне этой швали и их пособников на местах .
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20.06.2022 10:57 Ответить
Наконец-то гегемония США побеждена в Метелкино. Да здравствует многополярный мир!
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20.06.2022 12:28 Ответить
 
 