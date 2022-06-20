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Латвія (866) Балтія (209) Путін (21449) Росія (47279)

Путін думає лише про захоплення нових земель, - експрезидент Латвії Затлерс

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

путин,путін

Російський диктатор Володимир Путін думає лише про розширення кордонів Росії та захоплення нових земель, проте йому не вдасться захопити країни Балтії - своїми діями він перетворив їх на цитадель.

Про це журналістам сказав президент Латвії у 2007-2011 роках Валдіс Затлерс, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Ліга.нет".

За його словами, Путін живе ідеями Російської імперії XVII століття і думає тільки про розширення кордонів Росії, а також захоплення нових земель. Він зазначив, що своєю агресивною політикою Росія перетворила країни Балтії "на цитадель, яку їй ніколи не вдасться захопити".

"До російської агресії проти Грузії у Латвії практично не було армії, але після серпня 2008 року ми впритул зайнялися реалізацією різних програм військового будівництва. У результаті, коли у 2014 році Росія окупувала Крим, у нас уже були і військова інфраструктура, і сили НАТО. А після повномасштабного вторгнення Росії в Україну військовий контингент держав Балтії і, зокрема, Латвії збільшився в десятки разів, тобто агресивна політика Кремля дала нам та іншим країнам Балтії можливість знайти збройні сили, яких у нас ніколи не було. Тому будь-який напад на Латвію зараз став би безумством", – сказав Затлерс.

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Він зазначив, що сьогодні у Латвії перебувають військові дев'яти країн НАТО, а також велика кількість сучасної військової техніки, що дозволило надавати військову допомогу Україні.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+7
Их на строительство армии не пример Грузии-2008 вдохновил, а собственный пример-1940
Тогда сложили оружие и без боя сдались на милость восточных варваров и в результате на полвека стали бесправной колонией.
Больше не хотят.
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20.06.2022 17:15
+6
MARAZMKREPCHAET

@TRAKTOR47205013

·
17 ч

Констатируем : Вторая армия мира не может взять Североденецк на протяжении полутора месяцев. Для тех , кто не в курсе : это городишко 4 х 4 км..
к 9 мая - НЕ взяли .
к 21 мая ( день рождения Шойгу ) - НЕ взяли .
к 12 июня ( День России) - НЕ взяли.
к 22 июня - хрен возьмут !
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20.06.2022 17:09
+6
Tak putin ***** tipa "petrom I" zaxotel stat
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20.06.2022 17:12
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в 17 веке росийской империи еще не было
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20.06.2022 16:59 Відповісти
Та ні, він не винен, то його монгольські гени катують.
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20.06.2022 17:27 Відповісти
путин *****... мне кажется уже ни о чем не думает...оно летит по на катаной... к пропасти...
обделался знатно... но надо головку держать чтобы свои не увидели немощь и... не отравили...
поэтому и залипухи выдает одна примитивнее другой (хотя рашебыдлу нравится..а куда ему деваться???? зазомбировали ж в смерть!!! и на смерть...)
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20.06.2022 17:02 Відповісти
Tak putin ***** tipa "petrom I" zaxotel stat
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20.06.2022 17:12 Відповісти
за для цього йому треба підбори зробити сантиметрів з 30, щонайменше). хоча, може б шию собі звернув?)
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20.06.2022 18:29 Відповісти
MARAZMKREPCHAET

@TRAKTOR47205013

·
17 ч

Констатируем : Вторая армия мира не может взять Североденецк на протяжении полутора месяцев. Для тех , кто не в курсе : это городишко 4 х 4 км..
к 9 мая - НЕ взяли .
к 21 мая ( день рождения Шойгу ) - НЕ взяли .
к 12 июня ( День России) - НЕ взяли.
к 22 июня - хрен возьмут !
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20.06.2022 17:09 Відповісти
к 22 июня - хрен возмут! но сушёный и без соли.
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20.06.2022 17:12 Відповісти
Балтия молодцы, уже на примере грузии в 2008 поняли, что к чему и начали заниматься армией. чего не скажеш об украинских правителях ((. и вот теперь народ вынужден в авральном порядке пересоздавать разворованную за 3 десятилетия армию, перевооружаться и воевать одновременно. в то время, когда офисные кроты, так и продолжают воровать, мечтать про майбутнє "колосальне крадівництво" и записывать, если не вечерние казочки, то утреннюю почту. хорошо хоть что союзники поставили на армию, которая, как показало время, с народом едина., но с властью - никогда!
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20.06.2022 17:10 Відповісти
Их на строительство армии не пример Грузии-2008 вдохновил, а собственный пример-1940
Тогда сложили оружие и без боя сдались на милость восточных варваров и в результате на полвека стали бесправной колонией.
Больше не хотят.
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20.06.2022 17:15 Відповісти
В Латвии из-за нахождении в Российской Империи после нашествия "Открывателя окна Первого" и после советской оккупации и аннексии в 1940 нравы и похоти России не было секретом. Мы уже в 1990-ые говорили западу что дружба взасос с Россией кончится плохо для всех. Что сейчас собственно и происходит. Вступление в НАТО и приготовление к будущей войне с Россией было единственным логическим действием.
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20.06.2022 18:23 Відповісти
Кацапами не землі бракує, а розуму.
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20.06.2022 17:11 Відповісти
Даже для члена НАТО, пятая статья договора не является безусловной гарантией защиты. Все зависит от решения правительств и парламентов конкретных стран. См. ниже. Например, если в ноябре в обеих палата Конгресса получат большинство получат изоляционисты America First, то и США вполне могут остаться в стороне. Поэтому, положение стран Балтии отнюдь не безопасно, и они вполне могут оказаться в положении Украины.

Article 5 of the states:

The Parties agree that an armed attack against one or more of them . . . shall be considered an attack against them all and consequently they agree that, if such an armed attack occurs, each of them, in exer­cise of the right of indi­vidual or collect­ive self-defence recog­nised by Article 51 of the Charter of the United Nations, will assist the Party or Parties so attacked by taking . . . such action as it deems neces­sary, includ­ing the use of armed force, to restore and main­tain the secur­ity of the North Atlantic area.

This language is relat­ively flex­ible. It permits each NATO member to decide for itself what action should be taken to address an armed attack on a NATO ally. It does not require any member to respond with milit­ary force, although it permits such responses as a matter of inter­na­tional law. A member may decide that instead of respond­ing with force, it will send milit­ary equip­ment to NATO allies or impose sanc­tions on the aggressor.
If a NATO ally is attacked, would Article 5 author­ize the pres­id­ent to send U.S. forces into conflict?

No. Even if a NATO ally is attacked and Article 5 is invoked, the pres­id­ent needs to obtain congres­sional author­iz­a­tion before send­ing the milit­ary into a conflict zone or other­wise using force. Article 11 of the North Atlantic Treaty explains that "its provi­sions [shall be] carried out by the Parties in accord­ance with their respect­ive consti­tu­tional processes." In the United States, that means secur­ing express author­iz­a­tion from Congress, which has the sole consti­tu­tional power to declare war and is respons­ible for milit­ary appro­pri­ations and over­sight.
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20.06.2022 17:12 Відповісти
Baiden skazal sto budet zacycat kazdi metr NATO,kak bi jasno skazal i ne odin raz.Baltijskix stranax jest NATO vojska ix xocet uvelicit do 11 tysiac,plius amerikansi ecio 3 tysiac.Eto cifra mozet nebolsaja no eto noveisaja texnika samolioti korabli,tanki i tak daleje
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20.06.2022 17:31 Відповісти
Недофюрерок мнит себя петром первым, а останется на веки куйлом первым.
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20.06.2022 17:12 Відповісти
З нього такий диктатор, як з росіянина людина.
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20.06.2022 17:15 Відповісти
Врага нужно останавливать на дальних подступах , в Украине росармию необходимо разбить так, чтобьі лет двадцать она не имела наступательного потенциала.
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20.06.2022 17:18 Відповісти
назавжди
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20.06.2022 19:43 Відповісти
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20.06.2022 17:29 Відповісти
Всі ті країни Балтії разом з Україною і Польшею не складуть і 3% території яку вже має *********! І вся ця *********ська земля занедбана, засрана і не придатна для нормального життя! Зрозуміти логіку кацапів просто неможливо будь якій особі з логічним мисленням. Ледачі дебіли! Тільки красти чуже і не зупинятись! І жити з дір в землі... Ну чого цим падлам не вистачає? Найбілша комора світових ресурсів. Працюй і багатій. Ні... красти, захоплювати, вбивати, домінувати і жити в лайні як гівно...
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20.06.2022 17:30 Відповісти
Країна яка має найбільшу територію у Світі, та один із найнижчих рівнів життя, підірвала нам Чорнобиль та забруднили 25% території радіонуклідами, самі ж розвалили СРСР, а на когось кажуть (туди йому і дорога - лише за двох вихідців з України Хрущова та Брежнєва в цій країні як то можна було вижити), отримали по суті на шару Крим у 2014, і їм все мало скільки не давай, може мізків мало і руки виросли не з того місця а не територій мало.
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20.06.2022 17:41 Відповісти
Падла он, мало ему тундры и тайги!...
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20.06.2022 17:42 Відповісти
А медведям в тайге идеи "великой империи" СССР-2.0, по барабану.
Медведи охотно хроцают имперцев на обед,
выплёвывая ушанки и калоши ...
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20.06.2022 18:29 Відповісти
***** марить не землями окремих країн, бачить себе володарем усієї землі.

он ********, путин, чтобы вы понимали. борис немцов.
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20.06.2022 19:39 Відповісти
Землі захоплють розвинені країни для ресурсів і життя.А рашка це дегенерати і гівно недоразвиті виродки де в них 70% країни живе в гівні !
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20.06.2022 21:22 Відповісти
 
 