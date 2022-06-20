Путін думає лише про захоплення нових земель, - експрезидент Латвії Затлерс

Російський диктатор Володимир Путін думає лише про розширення кордонів Росії та захоплення нових земель, проте йому не вдасться захопити країни Балтії - своїми діями він перетворив їх на цитадель.

Про це журналістам сказав президент Латвії у 2007-2011 роках Валдіс Затлерс, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Ліга.нет".

За його словами, Путін живе ідеями Російської імперії XVII століття і думає тільки про розширення кордонів Росії, а також захоплення нових земель. Він зазначив, що своєю агресивною політикою Росія перетворила країни Балтії "на цитадель, яку їй ніколи не вдасться захопити".

"До російської агресії проти Грузії у Латвії практично не було армії, але після серпня 2008 року ми впритул зайнялися реалізацією різних програм військового будівництва. У результаті, коли у 2014 році Росія окупувала Крим, у нас уже були і військова інфраструктура, і сили НАТО. А після повномасштабного вторгнення Росії в Україну військовий контингент держав Балтії і, зокрема, Латвії збільшився в десятки разів, тобто агресивна політика Кремля дала нам та іншим країнам Балтії можливість знайти збройні сили, яких у нас ніколи не було. Тому будь-який напад на Латвію зараз став би безумством", – сказав Затлерс.

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Він зазначив, що сьогодні у Латвії перебувають військові дев'яти країн НАТО, а також велика кількість сучасної військової техніки, що дозволило надавати військову допомогу Україні.