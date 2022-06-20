Путін думає лише про захоплення нових земель, - експрезидент Латвії Затлерс
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Російський диктатор Володимир Путін думає лише про розширення кордонів Росії та захоплення нових земель, проте йому не вдасться захопити країни Балтії - своїми діями він перетворив їх на цитадель.
Про це журналістам сказав президент Латвії у 2007-2011 роках Валдіс Затлерс, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Ліга.нет".
За його словами, Путін живе ідеями Російської імперії XVII століття і думає тільки про розширення кордонів Росії, а також захоплення нових земель. Він зазначив, що своєю агресивною політикою Росія перетворила країни Балтії "на цитадель, яку їй ніколи не вдасться захопити".
"До російської агресії проти Грузії у Латвії практично не було армії, але після серпня 2008 року ми впритул зайнялися реалізацією різних програм військового будівництва. У результаті, коли у 2014 році Росія окупувала Крим, у нас уже були і військова інфраструктура, і сили НАТО. А після повномасштабного вторгнення Росії в Україну військовий контингент держав Балтії і, зокрема, Латвії збільшився в десятки разів, тобто агресивна політика Кремля дала нам та іншим країнам Балтії можливість знайти збройні сили, яких у нас ніколи не було. Тому будь-який напад на Латвію зараз став би безумством", – сказав Затлерс.
Він зазначив, що сьогодні у Латвії перебувають військові дев'яти країн НАТО, а також велика кількість сучасної військової техніки, що дозволило надавати військову допомогу Україні.
Будь ласка, зачекайте...
путин*****... мне кажется уже ни о чем не думает...оно летит по на катаной... к пропасти...
обделался знатно... но надо головку держать чтобы свои не увидели немощь и... не отравили...
поэтому и залипухи выдает одна примитивнее другой (хотя рашебыдлу нравится..а куда ему деваться???? зазомбировали ж в смерть!!! и на смерть...)
@TRAKTOR47205013
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17 ч
Констатируем : Вторая армия мира не может взять Североденецк на протяжении полутора месяцев. Для тех , кто не в курсе : это городишко 4 х 4 км..
к 9 мая - НЕ взяли .
к 21 мая ( день рождения Шойгу ) - НЕ взяли .
к 12 июня ( День России) - НЕ взяли.
к 22 июня - хрен возьмут !
Тогда сложили оружие и без боя сдались на милость восточных варваров и в результате на полвека стали бесправной колонией.
Больше не хотят.
Article 5 of the states:
The Parties agree that an armed attack against one or more of them . . . shall be considered an attack against them all and consequently they agree that, if such an armed attack occurs, each of them, in exercise of the right of individual or collective self-defence recognised by Article 51 of the Charter of the United Nations, will assist the Party or Parties so attacked by taking . . . such action as it deems necessary, including the use of armed force, to restore and maintain the security of the North Atlantic area.
This language is relatively flexible. It permits each NATO member to decide for itself what action should be taken to address an armed attack on a NATO ally. It does not require any member to respond with military force, although it permits such responses as a matter of international law. A member may decide that instead of responding with force, it will send military equipment to NATO allies or impose sanctions on the aggressor.
If a NATO ally is attacked, would Article 5 authorize the president to send U.S. forces into conflict?
No. Even if a NATO ally is attacked and Article 5 is invoked, the president needs to obtain congressional authorization before sending the military into a conflict zone or otherwise using force. Article 11 of the North Atlantic Treaty explains that "its provisions [shall be] carried out by the Parties in accordance with their respective constitutional processes." In the United States, that means securing express authorization from Congress, which has the sole constitutional power to declare war and is responsible for military appropriations and oversight.
Медведи охотно хроцают имперцев на обед,
выплёвывая ушанки и калоши ...
он ********, путин, чтобы вы понимали. борис немцов.