Італійська компанія Danieli продовжує співпрацювати з російським ВПК, - Міноборони
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Італійська компанія Danieli продовжує співпрацювати з Росією і постачає обладнання для виробництва російської військової техніки.
Про це заявили у Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ.
"Через чотири місяці масштабної війни італійська компанія Danieli, як і раніше, співпрацює з російськими заводами, поставляючи обладнання для виробництва атомних підводних човнів і танкової броні", - зазначили у Міноборони.
У відомстві наголошують, що підтримка російського ВПК суперечить законним і моральним міркуванням.
Топ коментарі
+17 Moskovia está Culo del mundo
показати весь коментар21.06.2022 01:57
+14 Ireland
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+12 Виктор Рацун
показати весь коментар21.06.2022 01:58
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Будь ласка, зачекайте...
Невже народу зараз більше нема чим цікавитися, що за одну ніч пів мільйона просмотрів?
Мабуть там Порошенко винний...
Вот они и массированно заключили сотрудничество с кацапами. Мебель, яхты, ну вот и до оружия дошли, ведь на вечеринке один с другим познакомился и заключили контракт. Поэтому никогда санкции не будут работать, их будут обходить 10 раз подряд. Не надо было их вообще вводить, надо было просто задавить с 20-ти кратным превосходством по ВПК и деньгам и самим выпустить для Украины больше вооружений, введя лишь базовые санкции против поставок кацапам вооружений, но понимая, что очень быстро их будут обходить.