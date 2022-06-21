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Італійська компанія Danieli продовжує співпрацювати з російським ВПК, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

данієлі

Італійська компанія Danieli продовжує співпрацювати з Росією і постачає обладнання для виробництва російської військової техніки.

Про це заявили у Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ.

"Через чотири місяці масштабної війни італійська компанія Danieli, як і раніше, співпрацює з російськими заводами, поставляючи обладнання для виробництва атомних підводних човнів і танкової броні", - зазначили у Міноборони.

У відомстві наголошують, що підтримка російського ВПК суперечить законним і моральним міркуванням.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+17
Чи суперечить моралі та честі,вибух на цій компанії,або фізичне знищення тих хто відповідальний за постачання,чи будемо знов плакати,терпіти та складати сумні пісні,тоді ми приречені на зникнення,бо такий народ не має права на державу!Потрібно діяти,вбивати за Україну,мстити ворогам,щоб кожна тварюка тремтіла від страху,беріть приклад з євреїв,або зникніть!
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21.06.2022 01:57
+14
Немає такої національності як «порядні росіяни» є грязні шлюшки як ти , вбивці , мародери , ґвалтівники , кати і твій хазяїн пуйло . Ти поняло ? 28/02/22
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21.06.2022 02:24
+12
А как же санкции? Пора уже вводить уголовную ответственность если по нормальному не понимают.
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21.06.2022 01:58
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Совість і мораль не мають національної приналежності.Є чесні і порядні росіяни,а є от такі моральні потвори італійці як ці данили,що і маму продадуть з потрохами.
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21.06.2022 01:52 Відповісти
Немає такої національності як «порядні росіяни» є грязні шлюшки як ти , вбивці , мародери , ґвалтівники , кати і твій хазяїн пуйло . Ти поняло ? 28/02/22
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21.06.2022 02:24 Відповісти
Чесні і порядні росіяни??? У Вас гарячка???
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21.06.2022 06:06 Відповісти
Макаревич ,Ахеджакова и еще много других.
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21.06.2022 06:07 Відповісти
Та у % вмісті їх в 140 млн орків - скільки буде ?
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21.06.2022 06:50 Відповісти
Паспорт і етнічна приналежність велика різниця.
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21.06.2022 09:16 Відповісти
Я згоден що бувають хороші рускі, правда вони тільки 200-ті
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21.06.2022 08:41 Відповісти
Чи суперечить моралі та честі,вибух на цій компанії,або фізичне знищення тих хто відповідальний за постачання,чи будемо знов плакати,терпіти та складати сумні пісні,тоді ми приречені на зникнення,бо такий народ не має права на державу!Потрібно діяти,вбивати за Україну,мстити ворогам,щоб кожна тварюка тремтіла від страху,беріть приклад з євреїв,або зникніть!
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21.06.2022 01:57 Відповісти
Нажаль, вибух суперечить.( А от конфіскація доходу отриманого в обхід санкцій не суперечить. ЄС - ваш вихід.)
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21.06.2022 02:06 Відповісти
Тоді готуйтесь до московського рабства,бо сподівання на силу інших,не вирішить нашу долю,лише атентат та терор,помста всім причетним всюди у світі за геноцид українців,або рабство та плач і подальше зникнення з мапи світу...
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21.06.2022 02:15 Відповісти
Ви раби вже за..бали , коли ви всі передохнете . Сьогоднішнє ти (20/06/22) «з топором рабство защищаєш» ?
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21.06.2022 02:44 Відповісти
А твій ошийник не жме ?
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21.06.2022 07:57 Відповісти
Це ти кому написало, зайобане терпляче бидло?
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21.06.2022 10:42 Відповісти
А как же санкции? Пора уже вводить уголовную ответственность если по нормальному не понимают.
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21.06.2022 01:58 Відповісти
Ця компанія повинна отримати хорошого санкційного прута.
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21.06.2022 02:03 Відповісти
Якщо це не фейк, а скоріше за все, що не фейк, то американці та британці будуть цих пособників терористів карати санкціями. Лише на них вся надія.
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21.06.2022 02:10 Відповісти
Тоді чому не спитали про це прем'єра Драги, поки він був у Києві, якщо це не вкидання?
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21.06.2022 02:04 Відповісти
Такі речі не можуть робитись без згоди уряду італії. Ось вам і драгі-******
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21.06.2022 02:05 Відповісти
Не заважайте італійцям насолоджуватись дольче вітою. Для них війни не існує, винні в усьому українці, путін - не *****, раіся - друг.
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21.06.2022 02:06 Відповісти
По-перше , я такого не писала, по-друге , в усьому винен *****, а по-третє , я знаю, що італійці дуже ********** ***** та його орків. Думаю, що вони бачать лише заможних та більш-менш нормальних русаків, які ідуть в Італію на шопінг та у термальні води в Монте-гротто, які залишають в їхніх ресторанах великі гроші та чайові, але вони ж навіть не здогадуються про існування інших русаків з Сибіру та Уралу, Дагестану та Бурятії, які не вміють писати та читати, але йдуть вбивати українців за гроші. Н
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21.06.2022 02:27 Відповісти
ЄС ніби планували ввести кримінальну відповідальність за порушення санкцій
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21.06.2022 03:05 Відповісти
Ну вот, появился законный повод выкинуть Италию с рынка в других областях по усмотрению США - пока макаронники не наведут порядок.
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21.06.2022 05:50 Відповісти
****, мені з ранку отаке пропонує!
Невже народу зараз більше нема чим цікавитися, що за одну ніч пів мільйона просмотрів?
Мабуть там Порошенко винний...

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21.06.2022 06:24 Відповісти
А что им еще делать? Италия - это страна роскоши, которая в самой Европе уже лет 30 неактуальна. Всем там плевать на феррари или мебель из красного дерева. Зато кацапы день и ночь рады скупать из позолоту и редкие африканские породы дерева в искусной мебели ручной работы, а не из опилок. У них нет и не может быть никаких других клиентов. Вообще никаких, в Китае и США свое производство.

Вот они и массированно заключили сотрудничество с кацапами. Мебель, яхты, ну вот и до оружия дошли, ведь на вечеринке один с другим познакомился и заключили контракт. Поэтому никогда санкции не будут работать, их будут обходить 10 раз подряд. Не надо было их вообще вводить, надо было просто задавить с 20-ти кратным превосходством по ВПК и деньгам и самим выпустить для Украины больше вооружений, введя лишь базовые санкции против поставок кацапам вооружений, но понимая, что очень быстро их будут обходить.
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21.06.2022 07:50 Відповісти
Ганьбище яке. пішли сходимо до них на фб сторінку, нагнемо матюків!
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21.06.2022 09:46 Відповісти
підараси, ми ще в середені Європи здається маємо повоювати за мир та визволення всіх народів світу від таких пройдисвітів
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21.06.2022 16:56 Відповісти
 
 