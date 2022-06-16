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Італійський енергетичний гігант Enel йде з Росії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

and,eni,enel

Італійський енергетичний гігант Enel продає свою частку в компанії "Енел Росія" та йде з російського ринку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оголошення Enel на сайті Італійської фондової біржі.

Повідомляється, що Enel уклав дві окремі угоди на загальну суму 135 млн доларів. За цю суму будуть продані 56,43% в ПАТ "Енел Росія" компанії "Лукойл" і фонду "Газпромбанк-Фрезія".

Закриття угоди очікується в третьому кварталі і залежить від ряду умов, зокрема, рішення комісії РФ з іноземних інвестицій і ФАС Росії. До цього гендиректор Франческо Стараче анонсував, що Enel близький до продажу своїх російських активів.

Зазначимо, до складу "Енел Росія" входять три газові електростанції - Конаковська ГРЕС, Невинномиська ГРЕС і Середньоуральська ГРЕС, а також вітропарк в Ростовській області. Ще один вітропарк у Мурманській області добудують у жовтні.

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Автор: Роман Свиридович
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***** скаже що нічого страшного не сталося. Гігант "сокира та дрова" швидко замістить імпорт.
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16.06.2022 22:00 Відповісти
А вместо полей солнечных батарей будет сушилка для портянок.
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16.06.2022 22:44 Відповісти
И 4-х месяцев войны не прошло...
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16.06.2022 22:24 Відповісти
Это только на пользу для рф: вместо итальянского гиганта "Enel"на роиси произойдет импортозамещение на отечественную компанию "Анал"
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17.06.2022 06:59 Відповісти
 
 