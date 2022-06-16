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Итальянский энергетический гигант Enel уходит из России

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

and,eni,enel

Итальянский энергетический гигант Enel продает свою долю в компании "Энел Россия" и уходит с российского рынка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объявление Enel на сайте Итальянской фондовой биржи.

Сообщается, что Enel заключил два отдельных соглашения на общую сумму 135 млн долларов. За эту сумму будут проданы 56,43% в ПАО "Энел Россия" компании "Лукойл" и фонда "Газпромбанк-Фрезия".

Закрытие сделки ожидается в третьем квартале и зависит от ряда условий, в частности, решения комиссии РФ по иностранным инвестициям и ФАС России. До этого гендиректор Франческо Стараче анонсировал, что Enel близок к продаже своих российских активов.

Отметим, в состав "Энел Россия" входят три газовые электростанции – Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС, а также ветропарк в Ростовской области. Еще один ветропарк в Мурманской области будет достроен в октябре.

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***** скаже що нічого страшного не сталося. Гігант "сокира та дрова" швидко замістить імпорт.
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16.06.2022 22:00 Ответить
А вместо полей солнечных батарей будет сушилка для портянок.
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16.06.2022 22:44 Ответить
И 4-х месяцев войны не прошло...
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16.06.2022 22:24 Ответить
Это только на пользу для рф: вместо итальянского гиганта "Enel"на роиси произойдет импортозамещение на отечественную компанию "Анал"
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17.06.2022 06:59 Ответить
 
 