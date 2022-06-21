Партизанська активність заважає Росії закріплюватися на окупованих територіях, - американський Інститут вивчення війни
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Партизани заважають Росії зміцнювати контроль над окупованими територіями.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє американський Інститут дослідження війни (ISW)
Масова активність партизанів на окупованих територіях не дозволяє російській владі публічно підтримати "приєднання" цих територій до Росії.
Зазначається, що російська окупаційна влада в Старобільську Луганської області змушує людей до участі в колективних господарствах і змушує тих, хто працює в цій схемі, отримувати російське громадянство. Повідомляється, що активність українських партизанів, ймовірно, матиме адміністративні наслідки для Росії щодо того, аби запровадити російське громадянство на окупованих територіях.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Путін - останній президент Російської Федерації Зафіксований в історії як розпалювач кількох війн та воєнних конфліктів, метою яких було відновлення Російської імперії Потерпів остаточний розгром, розпочавши війну проти України Результатом війни став остаточний крах Росії, як цілісного державного утворення і країна розпалась Отримав від співвітчизників кличку «Просиратель земли русской»