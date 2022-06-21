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Партизанська активність заважає Росії закріплюватися на окупованих територіях, - американський Інститут вивчення війни

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Партизани заважають Росії зміцнювати контроль над окупованими територіями.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє американський Інститут дослідження війни (ISW)

Масова активність партизанів на окупованих територіях не дозволяє російській владі публічно підтримати "приєднання" цих територій до Росії.

Зазначається, що російська окупаційна влада в Старобільську Луганської області змушує людей до участі в колективних господарствах і змушує тих, хто працює в цій схемі, отримувати російське громадянство. Повідомляється, що активність українських партизанів, ймовірно, матиме адміністративні наслідки для Росії щодо того, аби запровадити російське громадянство на окупованих територіях.

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Автор: Наталя Джума
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21.06.2022 06:38 Відповісти
"...окупаційна влада в Старобільську змушує людей до участі в колективних господарствах..."
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21.06.2022 06:47 Відповісти
Как перестали некоторые идиоты призывать мирно на улице протестовать и сопротивляться оккупации, так пошли трупы врага, диверсии и наводки. А в начале войны регулярно говорили про молотовы в танки (с шансом 1 из 2000 его уничтожить и вообще 1 из 10 в него попасть, зато в ответ 95% на смерть) и про акции протеста. В результате самый смелый и лучший актив в лучшем случае, в самом лучшем случае, попал на видеозапись на митинге и затем его распознали (сразу по уже давно созданному софту, куда паспортные фотографии загружаешь и он распознает лица на видеозаписи) и опять-таки в лучшем случае установили слежку, просверлили микрофон и камеру через квартиру соседей, следят за перемещением, а зачастую просто пытают и убивают. Чем человек активнее готов убивать кацапов, тем более важно одеть его в ватник с георгиевской ленточкой и непрерывно орать, что он за Россию. Чтобы иметь больше свободы перемещений для ликвидации и только ликвидации биоцелей, инфраструктуры и даже техники. А мы должны так или иначе дронами заводить хотя бы гранаты и пистолет, аккуратно, сначала считав РЭБ или в программу дрона вбив программу, что потеряв сигнал GPS или длительно сигнал пульта он просто +150м наверх и разворот назад по чипам гироскопа и почти всегда дрон это сохранит.
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21.06.2022 07:45 Відповісти
 
 