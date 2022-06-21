Партизанська активність заважає Росії закріплюватися на окупованих територіях, - американський Інститут вивчення війни

Партизани заважають Росії зміцнювати контроль над окупованими територіями.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє американський Інститут дослідження війни (ISW)

Масова активність партизанів на окупованих територіях не дозволяє російській владі публічно підтримати "приєднання" цих територій до Росії.

Зазначається, що російська окупаційна влада в Старобільську Луганської області змушує людей до участі в колективних господарствах і змушує тих, хто працює в цій схемі, отримувати російське громадянство. Повідомляється, що активність українських партизанів, ймовірно, матиме адміністративні наслідки для Росії щодо того, аби запровадити російське громадянство на окупованих територіях.

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