Біля берега у Коблевому здетонувала морська міна, - Братчук
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У Коблево в Миколаївській області хвилями до берега принесло чергову морську міну. На відстані приблизно 50 метрів вона вибухнула.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал речника Одеської військової адміністрації Сергія Братчука.
"Щодо мінної безпеки. Напередодні в районі населенного пункту Коблево, за 50 м від берега, у воді здетонувала морська міна. Будьте пильними! Не наражайте на небезпеку себе та своїх рідних", - йдеться в повідомленні.
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- Россия виновата в стольких ужасных событиях, но говорят, что не виноваты. Зло в Буче - не мы, Малайзийский Боинг - не мы, Мариуполь потопили землёй - это опять не мы, летит ракета на Одессу - это мы но не мы. Мы не те, кто есть! А что мы там делаем? ", сказал Галкин.
И МИНА БУДЕТ ТОЖЕ НЕ ИХНЯЯ
украина віпустила 400 мин море
і найперша стаття тіпа нє палєво