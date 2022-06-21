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Біля берега у Коблевому здетонувала морська міна, - Братчук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

міна

У Коблево в Миколаївській області хвилями до берега принесло чергову морську міну. На відстані приблизно 50 метрів вона вибухнула.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал речника Одеської військової адміністрації Сергія Братчука.

"Щодо мінної безпеки. Напередодні в районі населенного пункту Коблево, за 50 м від берега, у воді здетонувала морська міна. Будьте пильними! Не наражайте на небезпеку себе та своїх рідних", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Вночі сили ППО збили дві російські ракети "Онікс" над Одещиною, - Братчук

Автор: Наталя Джума
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Цитата: "Российский комик и шоумен Максим Галкин заявил, что Россия виновата в страшных событиях, происходящих в мире, пишет национальный портал «Адырна».

- Россия виновата в стольких ужасных событиях, но говорят, что не виноваты. Зло в Буче - не мы, Малайзийский Боинг - не мы, Мариуполь потопили землёй - это опять не мы, летит ракета на Одессу - это мы но не мы. Мы не те, кто есть! А что мы там делаем? ", сказал Галкин.
И МИНА БУДЕТ ТОЖЕ НЕ ИХНЯЯ
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21.06.2022 07:04 Відповісти
Уже писав - "Щось багато коло наших берегів "плаваючих" мін з"явилося" Грішать на "шторми", які їх зривають з якорів Однак мінні поля, виставлені ВМС України - ЦІЛІ! Плавають лише російські міни Метал у них такий "поганий" на мінрепах, чи що?
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21.06.2022 07:11 Відповісти
Вони (москалі) ж казали, що Україна випустила 400+ мін у Чорне море

украина віпустила 400 мин море

і найперша стаття тіпа нє палєво
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21.06.2022 08:44 Відповісти
Лучше бы мины в Севастополь отнесло.
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21.06.2022 07:24 Відповісти
Пипка літньому сезону, мєсна вата в захваті!
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21.06.2022 07:35 Відповісти
 
 