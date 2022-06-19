Вночі сили ППО збили дві російські ракети "Онікс" над Одещиною, - Братчук
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Вночі російські війська атакували Одеську область двома ракетами, українським силам ППО вдалося їх збити.
Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Вночі рашисти атакували двома ракетами Одещину. Наші сили ППО "мінуснули" ворожий удар. Ракети типу "Онікс" летіли з території тимчасово окупованого Криму", - написав він.
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Будь ласка, зачекайте...
У тебя есть деньги, чтобы так себя вести?
Ну, таки Вы будете покупать, или мне забыть Вас навсегда?
Вы уходите, слава Богу, или остаётесь, не дай Бог?
Вы меня спрашиваете или я здесь отвечаю?..
Зять - это инородное тело в доме...
Не хочу Вас расстраивать, но у меня всё хорошо.
Шоб я Вас так забыл, как я Вас помню!
Уважаемые жильцы! Имейте совесть, выкидывайте мусор в соседний двор!
Я имею Вам кое-что сказать...
Вы вот это здесь рассказываете на полном серьёзе? Ничем не рискуя? Нет, Вы мне просто начинаете нравиться!
Шо, так плохо живёте - тока в одной руке сумка?
Нате вам, такое выкинуть! Взял и умер посреди полного здоровья!
Я Вас уважаю, хотя уже забыл, за что!
Вы шо, спешите скорее, чем я?!
Одесский железнодорожный вокзал:
- Встречающие скорый поезд из Киева! Ваш поезд задерживается. Можете пока встретить пассажирский из Львова. Там тоже люди едут, им будет приятно.
- Мадам, ваша нога у меня поперёк горла стала...
(Цитата из одесского трамвая)
Диалог в одесском трамвае:
- Вы на следующей виходите?
- Выхожу.
- А впереди Вас люди виходят?
- Выходят!
- А Ви их спрашивали?
- Спрашивал!!!
- Ну и шо они Вам сказали?
Откройте дверь, кошка имеет выйти!
Учительница:
- Циля Израилевна, Сёму надо мыть. От Сёмы плохо пахнет!
Родительница:
- Марья Никитична, Сёму надо не нюхать. Сёму надо учить!
Щаз я сделаю Вам скандал, и Вам будет весело.
Не морочьте мне то место, где спина заканчивает своё благородное название!
Ну ты посмотри на этого патриота за мой счёт!
Мужчина, что Вы тулитесь вперед меня? Вас здесь не стояло.
Стал заносчивый, как гаишник с престижного перекрёстка.
Я себе знаю, а Вы себе думайте, что хотите.
Ta не надо мне делать нервы, их есть кому портить.
Фима, не расчёсывай мне нервы...
Вы шо, с мозгами поссорились???
Товарищ! Вы мне мешаете впечатляться!
Шо ты хочешь от моей жизни? Уже сиди и не спрашивай вопросы...
- Соломон, сколько будет семью восемь?
- А мы продаём или покупаем?
Сеня, не бежи так шустро, а то, не дай Бог, догонишь свой инфаркт.
Достоинства:
загоризонтная дальность стрельбы;
полная автономность боевого применения («выстрелил-забыл»);
набор гибких («низкая», «высокая-низкая») траекторий;[7]
высокие сверхзвуковые скорости на всех участках полёта;
полная унификация для широкой номенклатуры носителей (надводных кораблей всех основных классов, подводных лодок и наземных пусковых установок).
эффективное применение в условиях радиоэлектронного противодействия[8].
ЗБИТО !!!!!!!!
Система управления:
На маршевом участке - инерциальная + радиовысотомер
На конечном участке - всепогодная моноимпульсная активно-пассивная РЛГСН, с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты.
Что эти обезьяны пытались захватить радиолокационной головкой самонаведения в Одесской области? Подводную лодку с степях Украины?
- з/д-інфраструктура;
- скупчення військ, які ЗСУ тримає проти терористів в ПМР та проти можливих десантів;
- будь-які цивільні інфраструктурні об'єкти (лікарні, школи, автопарки, нафтобази, водозаборні та водоочисні споруди).
Причому остання група цілей - в них в приорітеті.
Тож - СЛАВА УКРАЇНСЬКОМУ ППО! Завалити з совкового мотлоху 2 онікси - та вони БОГИ ВІЙНИ!