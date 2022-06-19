У Києві та області зранку чули вибухи: відпрацювала ППО, - ОВА

Сьогодні зранку у Вишгородському районі Київської області були чутні вибухи. Відпрацювала ППО по ворожому повітряному об’єкту.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"Задимленості не виявлено, пожежі відсутні, постраждалих немає. Працюють підрозділи Національної поліції та інші служби. Інформація уточнюється. Просимо жителів залишатися в укриттях під час повітряних тривог", - додали в ОВА.

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