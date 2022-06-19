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У Києві та області зранку чули вибухи: відпрацювала ППО, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ппо

Сьогодні зранку у Вишгородському районі Київської області були чутні вибухи. Відпрацювала ППО по ворожому повітряному об’єкту.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"Задимленості не виявлено, пожежі відсутні, постраждалих немає. Працюють підрозділи Національної поліції та інші служби. Інформація уточнюється. Просимо жителів залишатися в укриттях під час повітряних тривог", - додали в ОВА.

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Топ коментарі
+12
Путін - х**ло.
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19.06.2022 09:28
+10
В свою очередь на странице Гостомельской сельской громады в социальной сети Facebook уточнили, что всего враг выпустил по территории Украины три ракеты.

"Приблизительно в 7:20 утра 19 июня над территорией Бучанской громады силами ПВО была сбита вражеская ракета! Самолет, который слышали и видели многие жители, - украинский! Он шел на перехват ракеты! Всего ракет было три! Еще одна ракета сбита в Вышгородском районе", - говорится в сообщении.

В свою очередь глава Киевской военной областной администрации Алексей Кулеба в своем Telegram-канале подтвердил информацию о великолепной работе украинской ПВО. Он отметил, что в результате падения обломков сбитой ракеты, по имеющейся информации, никто не пострадал.

"Внимание! Сегодня утром в Вышгородском районе были слышны взрывы. Отработала ПВО по вражескому воздушному объекту. Задымленности не обнаружено, пожары отсутствуют, пострадавших нет. Работают подразделения национальной полиции и другие службы
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19.06.2022 09:52
+10
Це ти кому? Роблять, що можуть. І так - Харкову не позаздриш: 40 км до кордону з рашистами, але така географія. Тримайтесь і пам'ятайте про геп і доп - ви ж їх обирали?
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19.06.2022 10:59
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Путін - х**ло.
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19.06.2022 09:28 Відповісти
В свою очередь на странице Гостомельской сельской громады в социальной сети Facebook уточнили, что всего враг выпустил по территории Украины три ракеты.

"Приблизительно в 7:20 утра 19 июня над территорией Бучанской громады силами ПВО была сбита вражеская ракета! Самолет, который слышали и видели многие жители, - украинский! Он шел на перехват ракеты! Всего ракет было три! Еще одна ракета сбита в Вышгородском районе", - говорится в сообщении.

В свою очередь глава Киевской военной областной администрации Алексей Кулеба в своем Telegram-канале подтвердил информацию о великолепной работе украинской ПВО. Он отметил, что в результате падения обломков сбитой ракеты, по имеющейся информации, никто не пострадал.

"Внимание! Сегодня утром в Вышгородском районе были слышны взрывы. Отработала ПВО по вражескому воздушному объекту. Задымленности не обнаружено, пожары отсутствуют, пострадавших нет. Работают подразделения национальной полиции и другие службы
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19.06.2022 09:52 Відповісти
Дякую!
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19.06.2022 10:00 Відповісти
Повітряні об'єкти збиті пісюном, ну тим, що грав на піаніно?
Бісе, що люди за не гололеною рожою і футболкою не бачуть НУТРО !!!!!

Подоляк - це тільки мені здається, що він агент впливу?
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19.06.2022 10:11 Відповісти
Приведи мысли в порядок. Потом прочти тот бред, который ты написал. Даже на тролля не тянешь. Так, полезный *****.
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19.06.2022 11:23 Відповісти
***, война.Харьков каждый день и ночью ****.т! Кто то пишет? Кому то интересно? Новости о втором по населению в Украине городе ни кому не надо, судя по коментам. Типо сочувствуем, ну и йух с вами! Правда? То что жилого района с населением 400 000 человек практически нет, прикольно? Максимум 2-5 коментов.Ну и на том спасибо.
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19.06.2022 10:22 Відповісти
Це ти кому? Роблять, що можуть. І так - Харкову не позаздриш: 40 км до кордону з рашистами, але така географія. Тримайтесь і пам'ятайте про геп і доп - ви ж їх обирали?
показати весь коментар
19.06.2022 10:59 Відповісти
Зайди на сайт ЦВК и посмотри, как все 30 лет быдлохарьков гадил Украине.
Примерно, как Содом или Гоморра.
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19.06.2022 11:52 Відповісти
...а попали в твой пукан
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19.06.2022 10:59 Відповісти
 
 