16 017 12
У Києві та області зранку чули вибухи: відпрацювала ППО, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні зранку у Вишгородському районі Київської області були чутні вибухи. Відпрацювала ППО по ворожому повітряному об’єкту.
Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.
"Задимленості не виявлено, пожежі відсутні, постраждалих немає. Працюють підрозділи Національної поліції та інші служби. Інформація уточнюється. Просимо жителів залишатися в укриттях під час повітряних тривог", - додали в ОВА.
Топ коментарі
+12 Hulio
показати весь коментар19.06.2022 09:28
+10 Nikolai Chizhevsky
показати весь коментар19.06.2022 09:52
+10 растуди
показати весь коментар19.06.2022 10:59
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
"Приблизительно в 7:20 утра 19 июня над территорией Бучанской громады силами ПВО была сбита вражеская ракета! Самолет, который слышали и видели многие жители, - украинский! Он шел на перехват ракеты! Всего ракет было три! Еще одна ракета сбита в Вышгородском районе", - говорится в сообщении.
В свою очередь глава Киевской военной областной администрации Алексей Кулеба в своем Telegram-канале подтвердил информацию о великолепной работе украинской ПВО. Он отметил, что в результате падения обломков сбитой ракеты, по имеющейся информации, никто не пострадал.
"Внимание! Сегодня утром в Вышгородском районе были слышны взрывы. Отработала ПВО по вражескому воздушному объекту. Задымленности не обнаружено, пожары отсутствуют, пострадавших нет. Работают подразделения национальной полиции и другие службы
Бісе, що люди за не гололеною рожою і футболкою не бачуть НУТРО !!!!!
Подоляк - це тільки мені здається, що він агент впливу?
Примерно, как Содом или Гоморра.