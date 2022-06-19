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В Киеве и области с утра слышали взрывы: отработала ПВО, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня утром в Вышгородском районе Киевской области были слышны взрывы. Отработала ПВО по вражескому воздушному объекту.
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.
"Задымленности не обнаружено, пожары отсутствуют, пострадавших нет. Работают подразделения Национальной полиции и другие службы. Информация уточняется. Просим жителей оставаться в укрытиях во время воздушных тревог", – добавили в ОВА.
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"Приблизительно в 7:20 утра 19 июня над территорией Бучанской громады силами ПВО была сбита вражеская ракета! Самолет, который слышали и видели многие жители, - украинский! Он шел на перехват ракеты! Всего ракет было три! Еще одна ракета сбита в Вышгородском районе", - говорится в сообщении.
В свою очередь глава Киевской военной областной администрации Алексей Кулеба в своем Telegram-канале подтвердил информацию о великолепной работе украинской ПВО. Он отметил, что в результате падения обломков сбитой ракеты, по имеющейся информации, никто не пострадал.
"Внимание! Сегодня утром в Вышгородском районе были слышны взрывы. Отработала ПВО по вражескому воздушному объекту. Задымленности не обнаружено, пожары отсутствуют, пострадавших нет. Работают подразделения национальной полиции и другие службы
Бісе, що люди за не гололеною рожою і футболкою не бачуть НУТРО !!!!!
Подоляк - це тільки мені здається, що він агент впливу?
Примерно, как Содом или Гоморра.