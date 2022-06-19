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В Киеве и области с утра слышали взрывы: отработала ПВО, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ппо

Сегодня утром в Вышгородском районе Киевской области были слышны взрывы. Отработала ПВО по вражескому воздушному объекту.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

"Задымленности не обнаружено, пожары отсутствуют, пострадавших нет. Работают подразделения Национальной полиции и другие службы. Информация уточняется. Просим жителей оставаться в укрытиях во время воздушных тревог", – добавили в ОВА.

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Топ комментарии
+12
Путін - х**ло.
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19.06.2022 09:28
+10
В свою очередь на странице Гостомельской сельской громады в социальной сети Facebook уточнили, что всего враг выпустил по территории Украины три ракеты.

"Приблизительно в 7:20 утра 19 июня над территорией Бучанской громады силами ПВО была сбита вражеская ракета! Самолет, который слышали и видели многие жители, - украинский! Он шел на перехват ракеты! Всего ракет было три! Еще одна ракета сбита в Вышгородском районе", - говорится в сообщении.

В свою очередь глава Киевской военной областной администрации Алексей Кулеба в своем Telegram-канале подтвердил информацию о великолепной работе украинской ПВО. Он отметил, что в результате падения обломков сбитой ракеты, по имеющейся информации, никто не пострадал.

"Внимание! Сегодня утром в Вышгородском районе были слышны взрывы. Отработала ПВО по вражескому воздушному объекту. Задымленности не обнаружено, пожары отсутствуют, пострадавших нет. Работают подразделения национальной полиции и другие службы
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19.06.2022 09:52
+10
Це ти кому? Роблять, що можуть. І так - Харкову не позаздриш: 40 км до кордону з рашистами, але така географія. Тримайтесь і пам'ятайте про геп і доп - ви ж їх обирали?
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19.06.2022 10:59
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Путін - х**ло.
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19.06.2022 09:28 Ответить
В свою очередь на странице Гостомельской сельской громады в социальной сети Facebook уточнили, что всего враг выпустил по территории Украины три ракеты.

"Приблизительно в 7:20 утра 19 июня над территорией Бучанской громады силами ПВО была сбита вражеская ракета! Самолет, который слышали и видели многие жители, - украинский! Он шел на перехват ракеты! Всего ракет было три! Еще одна ракета сбита в Вышгородском районе", - говорится в сообщении.

В свою очередь глава Киевской военной областной администрации Алексей Кулеба в своем Telegram-канале подтвердил информацию о великолепной работе украинской ПВО. Он отметил, что в результате падения обломков сбитой ракеты, по имеющейся информации, никто не пострадал.

"Внимание! Сегодня утром в Вышгородском районе были слышны взрывы. Отработала ПВО по вражескому воздушному объекту. Задымленности не обнаружено, пожары отсутствуют, пострадавших нет. Работают подразделения национальной полиции и другие службы
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19.06.2022 09:52 Ответить
Дякую!
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19.06.2022 10:00 Ответить
Повітряні об'єкти збиті пісюном, ну тим, що грав на піаніно?
Бісе, що люди за не гололеною рожою і футболкою не бачуть НУТРО !!!!!

Подоляк - це тільки мені здається, що він агент впливу?
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19.06.2022 10:11 Ответить
Приведи мысли в порядок. Потом прочти тот бред, который ты написал. Даже на тролля не тянешь. Так, полезный *****.
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19.06.2022 11:23 Ответить
***, война.Харьков каждый день и ночью ****.т! Кто то пишет? Кому то интересно? Новости о втором по населению в Украине городе ни кому не надо, судя по коментам. Типо сочувствуем, ну и йух с вами! Правда? То что жилого района с населением 400 000 человек практически нет, прикольно? Максимум 2-5 коментов.Ну и на том спасибо.
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19.06.2022 10:22 Ответить
Це ти кому? Роблять, що можуть. І так - Харкову не позаздриш: 40 км до кордону з рашистами, але така географія. Тримайтесь і пам'ятайте про геп і доп - ви ж їх обирали?
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19.06.2022 10:59 Ответить
Зайди на сайт ЦВК и посмотри, как все 30 лет быдлохарьков гадил Украине.
Примерно, как Содом или Гоморра.
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19.06.2022 11:52 Ответить
...а попали в твой пукан
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19.06.2022 10:59 Ответить
 
 