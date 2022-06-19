В Киеве и области с утра слышали взрывы: отработала ПВО, - ОВА

Сегодня утром в Вышгородском районе Киевской области были слышны взрывы. Отработала ПВО по вражескому воздушному объекту.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

"Задымленности не обнаружено, пожары отсутствуют, пострадавших нет. Работают подразделения Национальной полиции и другие службы. Информация уточняется. Просим жителей оставаться в укрытиях во время воздушных тревог", – добавили в ОВА.

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