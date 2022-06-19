Ночью силы ПВО сбили две российские ракеты "Оникс" над Одесщиной, - Братчук

Ночью российские войска атаковали Одесскую область двумя ракетами, украинским силам ПВО удалось сбить их.

Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью рашисты атаковали двумя ракетами Одесщину. Наши силы ПВО "минуснули" вражеский удар. Ракеты типа "Оникс" летели с территории временно оккупированного Крыма", - написал он.

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