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Південний міст у Києві закриють для приватного транспорту, - КМДА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

міст,південний

Із 22 червня рух Південним мостом у Києві буде закрито для приватного транспорту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал КМДА.

Як зазначається, рух Південним мостом буде дозволено лише для спецтранспорту екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транзитного вантажного транспорту, а також авто зі спеціальними перепустками.

"Рух приватних автівок обмежується. Місто закликає водіїв із розумінням поставитися до незручностей та планувати маршрути заздалегідь, аби дотримуватися ПДР та комендантської години!"- йдеться у повідомленні.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+7
Так,якщо ти слуга народу
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21.06.2022 09:18
+5
так а хіба його на ремонт закривають? я вирішила, що це заради проїзду спецтранспорту...
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21.06.2022 09:23
+2
Невже із тексту не зрозуміло?
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21.06.2022 09:51
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По моему ремонт Южного моста не прекращается нмкогда
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21.06.2022 09:07 Відповісти
так а хіба його на ремонт закривають? я вирішила, що це заради проїзду спецтранспорту...
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21.06.2022 09:23 Відповісти
а самокатам можна?
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21.06.2022 09:10 Відповісти
А лісапетом мона їхати?
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21.06.2022 09:10 Відповісти
Так,якщо ти слуга народу
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21.06.2022 09:18 Відповісти
может и правильно, свободу общественному транспорту!..., странно, когда весь мост заставлен приватными авто с одним челом на борту...
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21.06.2022 09:33 Відповісти
А на юха? Можно причину озвучить для ширнармасс?
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21.06.2022 09:45 Відповісти
Невже із тексту не зрозуміло?
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21.06.2022 09:51 Відповісти
Цытатку выделите для понимания. Бутте любезны!

Ато я не вижу даже штота вроде "для уменьшения пробанов которых итак нет изза отсутствия бенза который зелёнозадые обисчали в достатке ещё в начале мая чтоб с мигалками ездилось быстрее"
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21.06.2022 09:56 Відповісти
Для спецтранспорта всякого делают этот мост, который транзитом через Киев едет.
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21.06.2022 11:32 Відповісти
 
 