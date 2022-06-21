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Південний міст у Києві закриють для приватного транспорту, - КМДА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Із 22 червня рух Південним мостом у Києві буде закрито для приватного транспорту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал КМДА.
Як зазначається, рух Південним мостом буде дозволено лише для спецтранспорту екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транзитного вантажного транспорту, а також авто зі спеціальними перепустками.
"Рух приватних автівок обмежується. Місто закликає водіїв із розумінням поставитися до незручностей та планувати маршрути заздалегідь, аби дотримуватися ПДР та комендантської години!"- йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+7 Валентина Саюн c856325a
показати весь коментар21.06.2022 09:18
+5 Claudia Smith
показати весь коментар21.06.2022 09:23
+2 Ahmed Nunji
показати весь коментар21.06.2022 09:51
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Ато я не вижу даже штота вроде "для уменьшения пробанов которых итак нет изза отсутствия бенза который зелёнозадые обисчали в достатке ещё в начале мая чтоб с мигалками ездилось быстрее"