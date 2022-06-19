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Рух мостами Метро та Патона відновлять завтра в Києві, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Авто

київ,міст

Відзавтра у Києві відновлять рух мостами Метро й Патона.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Києві з ранку понеділка, 20 червня, відновлюємо автомобільний рух також мостами Метро та Патона. Тож для автосполучення між лівим та правим берегами столиці працюватимуть Дарницький, Північний, Південний, міст Метро та Патона", - йдеться в повідомленні.

За словами Кличка, про організацію роботи громадського транспорту з урахуванням відновлення руху мостами міська влада повідомить додатково.

"Закликаю водіїв дотримуватися ПДР, швидкісного режиму, а також надавати перевагу каретам швидкої, авто поліції, рятувальників та автомобілям з гуманітарним вантажем", - підсумував мер.

Читайте: На Київщині відновили проїзд 22 мостами з 24, - ОВА

Автор: Богдан Гуньковський
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Шось я дуже сумніваюсь, що києвські мажори дослухаються порад Кличка.
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19.06.2022 18:09 Відповісти
Ото "мацаклісти" відсвяткують !
У Києві оголошено режим тиші, а вони випрошують,
щоб їм з якогось блок-посту поцілили в покришку.
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19.06.2022 20:29 Відповісти
Добре.
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20.06.2022 04:17 Відповісти
А що сталося з мостами?
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16.12.2022 19:51 Відповісти
 
 