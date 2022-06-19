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Киев (24551) Кличко (4516) мост (1003)

Движение по мостам Метро и Патона возобновят завтра в Киеве, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Авто

київ,міст

С завтрашнего дня в Киеве возобновят движение по мостам Метро и Патона.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"В Киеве с утра понедельника, 20 июня, возобновляем автомобильное движение также по мостам Метро и Патона. Поэтому для автосообщения между левым и правым берегами столицы будут работать Дарницкий, Северный, Южный, мосты Метро и Патона", - говорится в сообщении.

По словам Кличко, об организации работы общественного транспорта с учетом возобновления движения по мостам городские власти сообщат дополнительно.

"Призываю водителей соблюдать ПДД, скоростной режим, а также отдавать приоритет каретам "скорой", машинам полиции, спасателей и автомобилям с гуманитарным грузом", - подытожил мэр.

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Шось я дуже сумніваюсь, що києвські мажори дослухаються порад Кличка.
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19.06.2022 18:09 Ответить
Ото "мацаклісти" відсвяткують !
У Києві оголошено режим тиші, а вони випрошують,
щоб їм з якогось блок-посту поцілили в покришку.
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19.06.2022 20:29 Ответить
Добре.
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20.06.2022 04:17 Ответить
А що сталося з мостами?
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16.12.2022 19:51 Ответить
 
 