Движение по мостам Метро и Патона возобновят завтра в Киеве, - Кличко

С завтрашнего дня в Киеве возобновят движение по мостам Метро и Патона.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"В Киеве с утра понедельника, 20 июня, возобновляем автомобильное движение также по мостам Метро и Патона. Поэтому для автосообщения между левым и правым берегами столицы будут работать Дарницкий, Северный, Южный, мосты Метро и Патона", - говорится в сообщении.

По словам Кличко, об организации работы общественного транспорта с учетом возобновления движения по мостам городские власти сообщат дополнительно.

"Призываю водителей соблюдать ПДД, скоростной режим, а также отдавать приоритет каретам "скорой", машинам полиции, спасателей и автомобилям с гуманитарным грузом", - подытожил мэр.

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