Військові суди можна відновити, але потрібні ресурси, - Касаційний кримінальний суд ВС

Агресія РФ, яка почалася в лютому 2022 року, поставила питання про необхідність відновлення системи військових судів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив голова Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду Станіслав Кравченко на онлайн-зустрічі з Асоціацією юристів України (АПУ).

"До війни я був категорично проти відновлення військових судів. І справа не так у суті військових питань, спеціалізації, як у багатьох інших супутніх проблемах. Але нещодавно ми зустрічалися із військовим керівництвом країни, представниками Генштабу, Міністерства оборони. З урахуванням специфіки воєнних дій цілком можливо відтворити військові суди. Питання лише у моделі військових судів, як вони працюватимуть і в якому форматі", - розповів Кравченко.

Також він додав, що під час війни звичайним судам, які розглядають багато інших справ, дуже непросто впоратися з проблематикою військових правопорушень.

Однак при цьому глава ККС ВС зазначив, що відновлення роботи нової військової судової юрисдикції неминуче впирається в низку організаційних, фінансових та кадрових проблем.

"Потрібні будуть гроші, час, будівлі та фахівці-юристи відповідного спрямування", - розповів голова ККС ВС.

Нагадаємо, що система військових судів із першої до касаційної інстанції включно існувала в Україні з 1991 по 2010 роки. У межах тодішньої судової реформи їх було ліквідовано, а суддів переведено до загальних, адміністративних та господарських судів відповідної інстанції.

Ідея необхідності відновлення військових судів обговорюється в Україні з 2014 року, але вона так і не набула жодного реального втілення під час безперервних судових реформ.

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