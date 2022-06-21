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Військові суди можна відновити, але потрібні ресурси, - Касаційний кримінальний суд ВС

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

суд,верховний,касаційний

Агресія РФ, яка почалася в лютому 2022 року, поставила питання про необхідність відновлення системи військових судів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив голова Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду Станіслав Кравченко на онлайн-зустрічі з Асоціацією юристів України (АПУ).

"До війни я був категорично проти відновлення військових судів. І справа не так у суті військових питань, спеціалізації, як у багатьох інших супутніх проблемах. Але нещодавно ми зустрічалися із військовим керівництвом країни, представниками Генштабу, Міністерства оборони. З урахуванням специфіки воєнних дій цілком можливо відтворити військові суди. Питання лише у моделі військових судів, як вони працюватимуть і в якому форматі", - розповів Кравченко.

Також він додав, що під час війни звичайним судам, які розглядають багато інших справ, дуже непросто впоратися з проблематикою військових правопорушень.

Однак при цьому глава ККС ВС зазначив, що відновлення роботи нової військової судової юрисдикції неминуче впирається в низку організаційних, фінансових та кадрових проблем.

"Потрібні будуть гроші, час, будівлі та фахівці-юристи відповідного спрямування", - розповів голова ККС ВС.

Нагадаємо, що система військових судів із першої до касаційної інстанції включно існувала в Україні з 1991 по 2010 роки. У межах тодішньої судової реформи їх було ліквідовано, а суддів переведено до загальних, адміністративних та господарських судів відповідної інстанції.

Ідея необхідності відновлення військових судів обговорюється в Україні з 2014 року, але вона так і не набула жодного реального втілення під час безперервних судових реформ.

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Автор: Наталя Джума
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Скільки років витрачено на доведення очевидного???
Є навіть живі приклади (Франція) де ці суди відміняли, а потім вимушено повертали, але нам, як завжди, знадобилося безліч часу і війна... Отак ми і реформуємося, через не можу та не хочу.
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21.06.2022 10:05 Відповісти
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21.06.2022 10:09 Відповісти
Навіщо їх закрили,що з Куликом порозумітися не змогли. Турбозміни привели до турбопроблем
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21.06.2022 10:12 Відповісти
Як не змогли протягнути через ЗеЗраду "розстріл на місці за непокору" , то тепер вирішили відродити військові суди... Нмає куди гроші дівати?
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21.06.2022 10:17 Відповісти
Якщо ви вважаєте, що оцінювати дії військового на полі бою маж колгоспний/районний суд, де судді навіть в армії не служили, то це ваша проблема. В усьому світі існує інші підходи. У США існує навіть спеціалізована військова адвокатура, за рахунок держави. А трибунали створюються за родами військ. Тобто військовика пілота, не можуть судити піхотинці, або моряки.
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21.06.2022 10:21 Відповісти
Це "тройки" нащадки гебні хочуть відновити?
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21.06.2022 12:46 Відповісти
Суки! Як тільки мова заходе про кримінальну відповідальність всякого роду зрадників чи мафіозі, виникає тисяча причин чому цю відповідальність не можна ввести або посилити. Ну прямо як шольцу яйця заважають нам допомогти, так і наша мафія шукає можливість як залишатися безсмертною.
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21.06.2022 10:23 Відповісти
А навіщо ви їх розігнали при Януковичу? "Заважали" красти? І розвалювать ВПК? Знищили спеціалістів, а зараз "Ой - треба гроші!" Я ще пам"ятаю, як суддя військового суду "чехвостив" "військкоматчика", який став по "липових" довідках "чорнобильцем" (Сам суддя колись приймав участь у "ліквідації наслідків" - з майора запасу "шерсть летіла") Адже цивільні судді не знають всього обсягу законодавства, яке стосується військової сфери! ( був випадок, коли суддя райсуду не могла зрозуміть, чому командир бригади, яка дислокована у райцентрі, є "старшим" стосовно командира батальйону, який дислокований у обласному центрі!) Військові суди розігнали з простої причини - КРАСТИ ЗАВАЖАЛИ!!!
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21.06.2022 10:46 Відповісти
 
 