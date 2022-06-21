Зранку у Миколаєві лунали вибухи, - ОВА

Зранку, 21 червня, у Миколаєві лунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Миколаївської ОВА.

"Зранку, 21 червня, у Миколаєві лунали вибухи. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, ОВА інформує, що у Баштанському районі вчора, 20 червня, близько 20:00 та сьогодні близько 04:00 обстрілів зазнала Широківська громада. За попередньою інформацією потерпілих немає, інформація щодо пошкоджень уточнюється.

Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

У Миколаївському районі вчора, 20 червня, чотири ракети Х-31А з ворожого винищувача та одна ракета типу "Онікс" з берегового ракетного комплексу були спрямовані на Очаків та влучили в сільськогосподарські угіддя у передмісті. Потерпілих немає.

Вчора, 20 червня, внаслідок обстрілів смт Первомайське Первомайської громади зафіксовано пошкодження господарських підсобних приміщень. Також зайнялася господарча будівля та суха трава.

Також читайте: Унаслідок ворожих обстрілів минулої доби на Миколаївщині зазнали поранень 16 осіб, - облрада

Після ворожих обстрілів, 20 червня, у с. Лимани Галицинівської громади виникла пожежа житлового будинку та сухої трави. Потерпілих немає.

Також вночі, з 20 на 21 червня, було обстріляно Первомайську громаду. За попередньою інформацією потерпілих немає, пошкоджено будинки.

За даними ОВА, у Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.