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Зранку у Миколаєві лунали вибухи, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

миколаїв

Зранку, 21 червня, у Миколаєві лунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Миколаївської ОВА.

 "Зранку, 21 червня, у Миколаєві лунали вибухи. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, ОВА інформує, що у Баштанському районі вчора, 20 червня, близько 20:00 та сьогодні близько 04:00 обстрілів зазнала Широківська громада. За попередньою інформацією потерпілих немає, інформація щодо пошкоджень уточнюється.

Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

У Миколаївському районі вчора, 20 червня, чотири ракети Х-31А з ворожого винищувача та одна ракета типу "Онікс" з берегового ракетного комплексу були спрямовані на Очаків та влучили в сільськогосподарські угіддя у передмісті. Потерпілих немає.

Вчора, 20 червня, внаслідок обстрілів смт Первомайське Первомайської громади зафіксовано пошкодження господарських підсобних приміщень. Також зайнялася господарча будівля та суха трава.

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Після ворожих обстрілів, 20 червня, у с. Лимани Галицинівської громади виникла пожежа житлового будинку та сухої трави. Потерпілих немає.

Також вночі, з 20 на 21 червня, було обстріляно Первомайську громаду. За попередньою інформацією потерпілих немає, пошкоджено будинки.

За даними ОВА, у Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Автор: Ірина Дашківська
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Опять взрывы в Николаеве, а где Ким, почему не на боевом посту?
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21.06.2022 17:15 Відповісти
 
 