Зранку у Миколаєві лунали вибухи, - ОВА
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Зранку, 21 червня, у Миколаєві лунали вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Миколаївської ОВА.
"Зранку, 21 червня, у Миколаєві лунали вибухи. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, ОВА інформує, що у Баштанському районі вчора, 20 червня, близько 20:00 та сьогодні близько 04:00 обстрілів зазнала Широківська громада. За попередньою інформацією потерпілих немає, інформація щодо пошкоджень уточнюється.
Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.
У Миколаївському районі вчора, 20 червня, чотири ракети Х-31А з ворожого винищувача та одна ракета типу "Онікс" з берегового ракетного комплексу були спрямовані на Очаків та влучили в сільськогосподарські угіддя у передмісті. Потерпілих немає.
Вчора, 20 червня, внаслідок обстрілів смт Первомайське Первомайської громади зафіксовано пошкодження господарських підсобних приміщень. Також зайнялася господарча будівля та суха трава.
Після ворожих обстрілів, 20 червня, у с. Лимани Галицинівської громади виникла пожежа житлового будинку та сухої трави. Потерпілих немає.
Також вночі, з 20 на 21 червня, було обстріляно Первомайську громаду. За попередньою інформацією потерпілих немає, пошкоджено будинки.
За даними ОВА, у Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
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