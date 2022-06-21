УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13768 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
5 687 18
армія РФ (13520) війна (56671) розвідка (3622) знищення (4153) техніка (1327) розкрадання (53)

Російські військові активно торгують запчастинами, вкраденими з бойової техніки, - ГУР

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія,чернігівщина

Російські військові активно торгують запчастинами, що були вкрадені з бойової техніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслжбу ГУР Міноборони.

Як зазначається, підбиті захисниками України російські танки, БТРи та БМП окупанти евакуюють для ремонту на територію РФ. Проте, під час подорожі, бойова техніка ворога остаточно перетворюється на металолом, який уже не підлягає ремонту та відновленню.

"Доблесні" російські воїни знімають з техніки запчастини, акумуляторні батареї та блоки управління озброєнням і намагаються продати їх або обміняти на алкоголь. Зважаючи на масштаби розкрадань та критичний рівень оснащеності підрозділів боєздатною технікою, командувач військами південного військового округу РФ наказав провести термінові розслідування випадків розкрадання техніки та подвоїти охорону ешелонів, які доправляють знищену техніку до ремонтних підрозділів", - зазначають в українській розвідці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти скаржаться на непрацюючу техніку: "Везде хлам! Или едет и не стреляет, или стреляет, но не едет" , - перехоплення ГУР. АУДIО

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
надо б наладить скупку и логистику. ВСУ пора создать соответствующий отдел. Запчасти по дешевке нам нужны.
показати весь коментар
21.06.2022 10:56
+7
показати весь коментар
21.06.2022 11:12
+4
Хорошие новости, на добы завести на херсонщину метиловый спирт.
показати весь коментар
21.06.2022 11:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
знайшли правильне використання мародерству
показати весь коментар
21.06.2022 10:53 Відповісти
показати весь коментар
21.06.2022 10:54 Відповісти
И сдаются и воруют и воевать не хотят,а кто же постоянно на нас наступает,и нам приходится отходить.
показати весь коментар
21.06.2022 10:55 Відповісти
Фронт - 750 км. Наступають на дільницях 100-120 км. При тому, що перевага у техніці, арті, авіації - на всіх дільницях. Ось вам і приблизний реальний рівень боєздатності армії загарбника зараз - 15-20-30%.

І прочитайте нарешті хоч щось про бойові дії. Вивчіть хоча б значення виразів "концентрація військ" тощо.
показати весь коментар
21.06.2022 12:50 Відповісти
А наши войска получается не концентрируются на опасных участках?
показати весь коментар
21.06.2022 13:03 Відповісти
А наши вынуждены держать войска не только на востоке а еще и вдоль белорусской границы на волыни, житомерщине ривненьщине...
показати весь коментар
21.06.2022 13:46 Відповісти
надо б наладить скупку и логистику. ВСУ пора создать соответствующий отдел. Запчасти по дешевке нам нужны.
показати весь коментар
21.06.2022 10:56 Відповісти
Гладковський так і робив з клістронами для ПВО і оптикою для танків
показати весь коментар
21.06.2022 12:32 Відповісти
Ну и себя любимого при этом не забывал ))
показати весь коментар
21.06.2022 14:23 Відповісти
Если он "мародёрил" на ВСУ почему его не осудили? А?
А потому, что следствие признало, что закупочная цена была приемлемой.
показати весь коментар
21.06.2022 14:49 Відповісти
Предлагают же, сразу, целыми самолётами и танками, Украине продавать, за хорошие бабки.
показати весь коментар
21.06.2022 11:01 Відповісти
Але ж не за алкоголь. от якби за літак пару цтстерн спирту пропонували)
показати весь коментар
21.06.2022 11:10 Відповісти
Хорошие новости, на добы завести на херсонщину метиловый спирт.
показати весь коментар
21.06.2022 11:05 Відповісти
Всех наградить медалью "за військову службу Україні"
показати весь коментар
21.06.2022 11:05 Відповісти
показати весь коментар
21.06.2022 11:12 Відповісти
У парашников воровать, мародёрить и перепродавать в крови:
показати весь коментар
21.06.2022 11:19 Відповісти
Если удвоить охрану эшелонов красть будут в два раза больше, а может и в три. Вы там не останавливайтесь!
показати весь коментар
21.06.2022 11:20 Відповісти
То чувство, когда враг устраивает диверсии у себя в тылу)
показати весь коментар
21.06.2022 12:47 Відповісти
 
 