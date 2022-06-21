Держспецзв’язку фіксує кібератаку на об’єкти критичної інфраструктури: зловмисники використовують теми штрафів від податкової та ядерного тероризму
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Кіберзлочинці намагаються змусити українських користувачів завантажити шкідливе програмне забезпечення під прикриттям податкових штрафів та ядерного тероризму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Держспецзв’язку.
Урядова команда кіберфахівців CERT-UA при Держспецзв’язку попереджає про нову кібератаку на об’єкти критичної інфраструктури України, йдеться у повідомленні.
"Фахівці виявили розповсюдження електронних листів начебто від імені "Державної податкової служби України" з темою "Повідомлення про несплату податку". У них міститься архів "НакладенняШтрафнихСанкцiй. zip" з однойменним docx-документом", – зазначає відомство.
Його відкриття в кінцевому результаті призведе до завантаження шкідливої програми Cobalt Strike Beacon. Активність відстежується за ідентифікатором UAC-0098, застерігають у CERT-UA.
"Ще одна кібератака здійснювалася за допомогою розповсюдження шкідливого документу з назвою "Nuclear Terrorism A Very Real Threat.rtf", відкриття якого призводить до завантаження та запуску шкідливої програми CredoMap. Цю активність асоціюють із діяльністю групи APT28", – додали у відомстві.
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