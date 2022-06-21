Росіяни можуть посилити обстріли українських міст під час заходів з нагоди Дня вшанування пам’яті жертв війни, - Центр протидії дезінформації

Щорічно 22 червня в Україні відзначають День скорботи і вшанування пам’яті жертв німецько-радянської війни, яка забрала життя кожного п’ятого українця.

Як нагадує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ЦПД, в цей день в різних регіонах України традиційно проходять десятки масових заходів.

"У зв'язку з цим існує висока ймовірність провокацій із боку окупаційних військ рф із можливими ракетними обстрілами.

Застерігаємо:

- утримуйтесь від перебування у місцях масового скупчення населення;

- в разі оголошення повітряної тривоги негайно слідуйте до найближчого бомбосховища або укриття;

- у приміщеннях пам‘ятайте про правило 2 стін та 2 виходів", - йдеться у повідомленні.

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