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Росіяни можуть посилити обстріли українських міст під час заходів з нагоди Дня вшанування пам’яті жертв війни, - Центр протидії дезінформації
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Щорічно 22 червня в Україні відзначають День скорботи і вшанування пам’яті жертв німецько-радянської війни, яка забрала життя кожного п’ятого українця.
Як нагадує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ЦПД, в цей день в різних регіонах України традиційно проходять десятки масових заходів.
"У зв'язку з цим існує висока ймовірність провокацій із боку окупаційних військ рф із можливими ракетними обстрілами.
Застерігаємо:
- утримуйтесь від перебування у місцях масового скупчення населення;
- в разі оголошення повітряної тривоги негайно слідуйте до найближчого бомбосховища або укриття;
- у приміщеннях пам‘ятайте про правило 2 стін та 2 виходів", - йдеться у повідомленні.
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Бенина Мама
показати весь коментар21.06.2022 12:59 Відповісти Мені подобається 0
Olexa Pluzh
показати весь коментар21.06.2022 13:05 Відповісти Мені подобається 0
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