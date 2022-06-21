Найбільше житла пошкоджено в Донецькій, Харківській та Київській областях

Внаслідок збройної агресії РФ найбільше пошкоджено житла у Донецькій, Харківській та Київській областях.

Про це повідомила голова партії "Слуга народу", заступниця керівника парламентської фракції Олена Шуляк в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Руйнування, яких завдала Російська Федерація на території нашої країни, колосальні. Вже майже два місяці через додаток "Дія", через ЦНАП, через нотаріуса, через державний портал "Дія" українці ... мають змогу надавати спеціальні інформаційні повідомлення про зруйноване та пошкоджене житло. Сьогодні в нас є три області, де найбільше пошкоджених квартир, будинків і взагалі інфраструктури. На першому місці Донецька область, на другому - Харківська і на третьому - Київська область", - сказала Шуляк.

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За її словами, загалом понад 200 тисяч людей вже відправили інформаційні повідомлення про пошкоджене та зруйноване майно.

"Це стосується більш ніж 500 тисяч людей, які проживали в таких будинках. І, на жаль, ця сума, якщо переводити її у квадратні метри, вона більша за 14 мільйонів метрів квадратних. Ми розуміємо, що це тільки часткова інформація, якою ми можемо користуватися для того, щоб ухвалювати ті чи інші рішення, але розмір руйнувань він просто колосальний", - наголосила парламентарій.

Шуляк поінформувала, що Кабінет Міністрів виділяє кошти на оперативне відновлення. Водночас вона зауважила, що цих коштів недостатньо, щоб відновлювати повністю зруйноване житло.

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Зокрема, на визволеній території, а саме у Київській, Сумській, Чернігівській, Житомирській областях і частково Харківській, виконуються роботи з відновлення за кількома напрямками: розмінування, відновлення транспортного сполучення, відновлення пошкодженої інфраструктури.

"І четвертий напрям - це коли можна використовувати кошти на швидкий поточний ремонт, коли можна вставити вікна, підремонтувати дах, для того щоб люди могли якомога швидше повернутися до своїх осель", - додала Шуляк.

За її словами, щоб зробити поточний ремонт, потрібно провести обстеження, за організацію якого відповідають органи місцевого самоврядування.