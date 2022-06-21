Лідери ЄС позитивно налаштовані на надання Україні статусу кандидата, – прем'єр Словаччини

Лідери 27 країн ЄС позитивно налаштовані на надання Україні статусу кандидата, заявив прем’єр-міністр Словаччини Едуард Геґер за результатами розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це він написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Напередодні засідання Європейської ради я зателефонував до Володимира Зеленського і підтвердив нескінченну підтримку Словаччиною України, включаючи постачання гаубиць Zuzana 2. Лідери ЄС 27 позитивно налаштовані на надання Україні статусу кандидата, чого Словаччина дуже домагалися від самого початку. Україна має перемогти!" - написав Геґер.

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