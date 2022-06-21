Зеленський обговорив із Науседою шляхи експорту українського збіжжя

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Литви Гітанасом Науседою.

Про це Зеленський повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Поговорив телефоном з Гітанасом Науседою. Відзначив статус партнера - учасника Тримор'я для України та ініціативу перших леді - центр для вимушених переселенців у Литві. Скоординували кроки напередодні голосування Європейської ради. Обговорили шляхи експорту українського збіжжя", - зазначив глава держави.

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