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Зеленський обговорив із Науседою шляхи експорту українського збіжжя

Новини Цензор.НЕТ Політика України

зерно

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Литви Гітанасом Науседою.

Про це Зеленський повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Поговорив телефоном з Гітанасом Науседою. Відзначив статус партнера - учасника Тримор'я для України та ініціативу перших леді - центр для вимушених переселенців у Литві. Скоординували кроки напередодні голосування Європейської ради. Обговорили шляхи експорту українського збіжжя", - зазначив глава держави. 

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Автор: Ірина Дашківська
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Балкакли-балакали, сіли та й заплакали
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21.06.2022 13:18 Відповісти
Вова з Наусєдою.
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21.06.2022 13:29 Відповісти
будь-які результативні дії президента в цьому напрямі гаряче підтримую. Бо в нас скоро жнива.
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21.06.2022 14:14 Відповісти
 
 