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Зеленський обговорив із Науседою шляхи експорту українського збіжжя
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Литви Гітанасом Науседою.
Про це Зеленський повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Поговорив телефоном з Гітанасом Науседою. Відзначив статус партнера - учасника Тримор'я для України та ініціативу перших леді - центр для вимушених переселенців у Литві. Скоординували кроки напередодні голосування Європейської ради. Обговорили шляхи експорту українського збіжжя", - зазначив глава держави.
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показати весь коментар21.06.2022 13:18 Відповісти Мені подобається 0
Сірий
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