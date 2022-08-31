ЄС може запровадити санкції щодо російського золота, - Reuters

Країни Європейського Союзу на саміті цього тижня планують заявити, що продовжать санкційний тиск на Росію. Згідно з проєктом документа, золото розглядається як одна із цілей.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

ЄС прийняв шість пакетів санкцій проти Росії і Білорусі з початку вторгнення в Україну в лютому, але кілька секторів, включаючи газовий, залишаються практично недоторканими, оскільки уряди ЄС намагаються ретельно уникати заходів, які можуть завдати більшої шкоди їх економіці, ніж економіці Росії.

"Робота над санкціями буде продовжена, в тому числі для посилення реалізації та запобігання обходу", - йдеться в проєкті підсумкової заяви ЄС за підсумками чергового саміту 23-24 червня.

Текст являє собою компроміс між скандинавськими та східними країнами, які наполягали на чіткому посиланні на сьомий пакет в заяві саміту, і такими країнами, як Німеччина і Нідерланди, які замість цього застерегли зосередитися на застосуванні існуючих заходів, а не відразу додавати нові.

У попередній версії тексту не було згадки про додаткову роботу над санкціями. Але в новому тексті прямо не йдеться про сьомий пакет, як того хотів Берлін.

За словами офіційних осіб, хоча наразі не готується жодного нового пакету, робота з визначення секторів, які можуть бути порушені, триває.

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За словами офіційних осіб, знайомих з дискусіями, золото є однією з можливих наступних цілей.

За словами представника посла Данії в ЄС, на зустрічі посланців ЄС за закритими дверима минулого тижня Данія припустила, що наступні санкції можуть торкнутися золота серед інших секторів.

Джерело, знайоме з роботою над санкціями, повідомило агентству Reuters, що Європейська комісія працює над додаванням золота до можливого наступного раунду санкцій, хоча поки неясно, чи може цей захід заборонити експорт в Росію, імпорт з Росії або і те, і інше.

Золото є найважливішим активом для Центрального Банку Росії, який зіткнувся з обмеженнями доступу до деяких своїх активів, що зберігаються за кордоном, через західні санкції.